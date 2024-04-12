點都要戒 研究指吸煙人數減但肺癌病例降福不似預期

肺癌是本港的頭號癌症，2021年更有近六千人患病，創下記錄新高。雖然吸煙是引致肺癌的主要原因之一，但有研究就顯示，縱使吸煙人數不斷下降，惟肺癌病例的減幅卻未達預期，當中女性肺癌發病率有明顯的上升趨勢，情況令人關注及憂慮。

吸煙率持續下降 瑞典於默奧大學在《European Journal of Public Health》發表報告，指當地的吸煙率持續下降，當地成年男性的吸煙比例，由1960年代約50%下降至現時的約5%，降幅接近九成，並將之與1970年至2021年的肺癌病例數字進行比較，以了不同年齡男性和女性的風險差異。

男性肺癌比率持續不變 結果顯示，不同的肺癌類型、年齡和性別承受不同的風險影響，例如過去有研究指老年人患肺癌的風險會降低，但實際上75至79歲男性肺癌的比率持續不變，而與吸煙有密切關係的鱗狀細胞癌大幅下降，但另一種常見的腺癌則飊升六倍之多。