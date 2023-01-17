【健康快訊】mansonvibes走過情緒低谷 以音樂治療心靈 盼與年輕人同行

「I’m feeling not ok」這句歌詞反覆出現在mansonvibes 2022年的歌曲《S.A.D》之中，有份曲詞編監唱的他，直白地道出即使被情緒困擾著也是「but ok」，鼓勵大家學習尋找方法與負面情緒共生、共存、共處。mansonvibes現時選擇的方式，就是將自己的情感由內而外、以音符成為載體，在舞台上發光發熱。他在《靜音說故事分享會》活動擔任嘉賓，希望勸勉年輕人，尋找適合自己的方式與人分享、傾訴，正視自己的情緒。

自小多愁善感 曾錯誤減壓致反效果

大多小朋友在孩童時期都是一無掛慮，但mansonvibes回想自己小時候已經比較多愁善感，看著街上獨自行走的狗也感到份外寂寞。長大後的他仍情感豐富，經常跌入思考黑洞，最終在一個諸事不順的時期， 發現自己再也承受不了。「數年前突然失去工作，生活上的難題蜂擁而上，加上寵物離世，我就覺得自己不太能承受，長期停留在不快樂及失去動力的狀態。」那時mansonvibes不斷後悔過去、擔心將來，漸漸每逢演出前或遇到難題時，曾經會以煙酒麻醉自己，以為可以紓緩心中的壓力，但換來的只是疲憊的身軀、做任何事也缺乏動力。

從內在調節身體 寫歌梳理混沌思維

「Mindfulness」是mansonvibes的情緒轉捩點，教會他除了投放心思在面前的難關，亦要正視自己的內在問題，例如作息及生活習慣。「以前吃飯時總是機不離手，會覺得生活忙碌，習以為常地在空閒時間尋找娛樂，但原來不論看劇集，還是看新聞，自己都不知不覺專注在這些資訊，沒有活在當下，甚至好好吃一頓飯。」但當他接觸到Mindfulness，發現這種「一心多用」及日夜顛倒等的生活模式其實是個惡性循環，「曾聽過一句說話：If you don’t make time for your wellness, you have to be forced to make time for your illness（若不花時間照顧身體，便唯有花時間看病）」，因此他開始調整自己的生活習慣，嘗試從內在入手。面對不快樂，作為歌手的他亦會把情緒寫進歌裡。「寫歌、寫字就好像寫日記，寫完一身輕，𨤳清混亂的思想。」

溝通與聆聽 從對話中找共鳴

mansonvibes認為人生任何階段都會有使人迷茫的難題，當感到不快樂時可以找身邊的人傾訴。「傾訴是一個重要的過程，無論是分享自己的事，抑或聆聽別人的近況，都會使我們覺得與周遭環境有聯繫，可能身邊的人都有同樣煩惱，讓我們知道自己並不孤單。」作為受情緒困擾的過來人，他說陪伴非常重要，而聆聽者的每一句說話都有能量，應避免帶有批判性的回應，如應避免指示傾訴者不要這樣做、那樣做，這只會與傾訴者越走越遠。

欣賞小進步 發掘更多可能性

mansonvibes指負面情緒來襲有很多原因，可能源於過往的創傷或對未來的不安，面對這些事並不容易，因此他認為，能夠勇於面對的都是勇者。他說：「學會與自己相處是一個漫長的過程，哪怕只是一小步，我們也可以嘗試欣賞這小小的進步，只要踏出第一步及面對自己的情緒，便已是成長。」

任社區活動嘉賓 與年輕人同行

今年利民會舉辦《靜音說故事分享會》，對象為大學生，mansonvibes再次擔任嘉賓，分享自己的真實經歷。他認為年輕時的迷茫是美好的，可以不斷探索，尋找適合自己的方向，他鼓勵受負面情緒困擾的人可以多學習新事物，接觸一些自己從沒想過做的事，或尋找對生命的新啟發。生活在節奏急速的城市，我們難免不停追趕種種事情，mansonvibes最後分享，我們可以透過調整呼吸與走路的速度，讓自己放慢腳步，眼前的事物也許會頓覺清晰，讓自己逃出壓力與混沌的陰霾。

利民會網站：https://www.richmond.org.hk/

<即時通>24小時情緒支援熱線：3512 2626