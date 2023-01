【健康快訊】mansonvibes走過情緒低谷 以音樂治療心靈 盼與年輕人同行

「I’m feeling not ok」這句歌詞反覆出現在mansonvibes 2022年的歌曲《S.A.D》之中,有份曲詞編監唱的他,直白地道出即使被情緒困擾著也是「but ok」,鼓勵大家學習尋找方法與負面情緒共生、共存、共處。mansonvibes現時選擇的方式,就是將自己的情感由內而外、以音符成為載體,在舞台上發光發熱。他在《靜音說故事分享會》活動擔任嘉賓,希望勸勉年輕人,尋找適合自己的方式與人分享、傾訴,正視自己的情緒。

自小多愁善感 曾錯誤減壓致反效果

大多小朋友在孩童時期都是一無掛慮,但mansonvibes回想自己小時候已經比較多愁善感,看著街上獨自行走的狗也感到份外寂寞。長大後的他仍情感豐富,經常跌入思考黑洞,最終在一個諸事不順的時期, 發現自己再也承受不了。「數年前突然失去工作,生活上的難題蜂擁而上,加上寵物離世,我就覺得自己不太能承受,長期停留在不快樂及失去動力的狀態。」那時mansonvibes不斷後悔過去、擔心將來,漸漸每逢演出前或遇到難題時,曾經會以煙酒麻醉自己,以為可以紓緩心中的壓力,但換來的只是疲憊的身軀、做任何事也缺乏動力。

從內在調節身體 寫歌梳理混沌思維

「Mindfulness」是mansonvibes的情緒轉捩點,教會他除了投放心思在面前的難關,亦要正視自己的內在問題,例如作息及生活習慣。「以前吃飯時總是機不離手,會覺得生活忙碌,習以為常地在空閒時間尋找娛樂,但原來不論看劇集,還是看新聞,自己都不知不覺專注在這些資訊,沒有活在當下,甚至好好吃一頓飯。」但當他接觸到Mindfulness,發現這種「一心多用」及日夜顛倒等的生活模式其實是個惡性循環,「曾聽過一句說話:If you don’t make time for your wellness, you have to be forced to make time for your illness(若不花時間照顧身體,便唯有花時間看病)」,因此他開始調整自己的生活習慣,嘗試從內在入手。面對不快樂,作為歌手的他亦會把情緒寫進歌裡。「寫歌、寫字就好像寫日記,寫完一身輕,𨤳清混亂的思想。」

溝通與聆聽 從對話中找共鳴

mansonvibes認為人生任何階段都會有使人迷茫的難題,當感到不快樂時可以找身邊的人傾訴。「傾訴是一個重要的過程,無論是分享自己的事,抑或聆聽別人的近況,都會使我們覺得與周遭環境有聯繫,可能身邊的人都有同樣煩惱,讓我們知道自己並不孤單。」作為受情緒困擾的過來人,他說陪伴非常重要,而聆聽者的每一句說話都有能量,應避免帶有批判性的回應,如應避免指示傾訴者不要這樣做、那樣做,這只會與傾訴者越走越遠。

欣賞小進步 發掘更多可能性

mansonvibes指負面情緒來襲有很多原因,可能源於過往的創傷或對未來的不安,面對這些事並不容易,因此他認為,能夠勇於面對的都是勇者。他說:「學會與自己相處是一個漫長的過程,哪怕只是一小步,我們也可以嘗試欣賞這小小的進步,只要踏出第一步及面對自己的情緒,便已是成長。」

任社區活動嘉賓 與年輕人同行

今年利民會舉辦《靜音說故事分享會》,對象為大學生,mansonvibes再次擔任嘉賓,分享自己的真實經歷。他認為年輕時的迷茫是美好的,可以不斷探索,尋找適合自己的方向,他鼓勵受負面情緒困擾的人可以多學習新事物,接觸一些自己從沒想過做的事,或尋找對生命的新啟發。生活在節奏急速的城市,我們難免不停追趕種種事情,mansonvibes最後分享,我們可以透過調整呼吸與走路的速度,讓自己放慢腳步,眼前的事物也許會頓覺清晰,讓自己逃出壓力與混沌的陰霾。

利民會網站:https://www.richmond.org.hk/

<即時通>24小時情緒支援熱線:3512 2626