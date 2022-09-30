【健康解碼】預防慣性膊頭甩骹 復位後需戴肩帶助復原

肩膊脫臼（甩骹）常見在運動愛好者身上，尤其是涉及撞擊類的運動，例如打籃球、欖球等，令脫臼的風險隨之增加。骨科專科醫生文浩然醫生指出，患者若屬於初次創傷性脫臼，除了止痛及將膊頭關節復位外，亦需要佩戴肩帶，讓患者的關節自我復原，減低再次脫臼的情況。醫生提醒，一旦患者重複脫臼，便需要進行深入檢查，以檢視關節的情況，嚴重可能需要手術修補。

甚麼是甩骹？

「肩膊甩骹」的學術名稱為 「肩膊脫臼」， 即指肩胛骨及手臂骨之間的關節錯位。肩膊脫臼通常以脫臼方向來分類。最常見的是向前脫臼，較高風險的姿勢是當手臂外展和向上舉時，例如打籃球入樽的動作。另一類的分類方法則是按肩膊涉及創傷性抑或先天性的問題。前者為常見原因。突如其來的撞擊力量，可以導致關節的組件錯位；後者與患者本身的軟組織毛病有關，使關節本身容易因一些基本動作令肩膊脫臼。

文醫生指出，患者如果初次肩膊脫臼，肩膊位置會腫脹，而且感到十分痛楚，影響手部活動能力。如肩膊附近的臂神經叢因脫臼而拉扯受傷，患者更會感到手部麻痹及無力的情況。若一直沒有妥善處理，除了會伴隨痛楚之外，軟組織亦會在錯誤的位置收緊，長遠而言令骹位不能復位，影響手臂肌肉力度轉差、關節軟骨受到創傷及關節容易退化等問題。

治療肩膊脫臼的目標是將關節復位，文醫生指復位前，首先需要為患者進行止痛，然後小心地人手以拉力將關節復位。有部份患者可能讓身邊的朋友幫忙復位，不過，文醫生提醒，復位最好都是由受專業訓練的人進行，因為錯誤的方法除了無法復位之外，還有機會影響神經線及關節，也可能會導致手臂骨斷裂。

處方消炎止痛藥貼 紓緩痛楚

另外患者在復位後並非一勞永逸，需要佩戴肩帶，讓關節有機會自我復原，維持完整度。在佩戴肩帶期間，患處可能出現疼痛的情況，醫生會處方消炎口服止痛藥，或處方外用消炎止痛藥貼。相對口服藥，藥貼直接貼於患處，其藥力會經皮膚直至滲透至患處，相對快速及有效。而且直接吸入體內的劑量較少，出現副作用的機會較低。有外國研究則指出，由於處方外用藥貼能降低入血的濃度，能減低出現腸胃不適及心血管事故的風險。

另外有研究指出，若患者初次脫臼的年紀越小，其及後肩膊脫臼的復發機會越高，例如20歲前出現肩膊脫臼，其長大後復發機會高達接近九成，30歲前脫臼後的復發風險亦高達約八成。

文醫生提醒，每個治療方法因人而異，患者一旦發生肩膊脫臼，建議向主診及專業的醫護人員求診，及早治療。