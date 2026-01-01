熱門搜尋:
健康
出版：2026-Jan-17 11:30
更新：2026-Jan-17 11:30

健身｜肌肉唔練幾耐會流失？要KEEP住只要相隔「一個時間」練一次

當練就一身肌肉，當然不想浪費掉，但是港人工作忙碌，不是運動員的話難以有固定的運動時間。那如果要維持肌肉量、肌力和心肺功能，最低限度的訓練頻率又是多久一次呢？早前就有一篇研究解答了以上問題。

分3組對比效果

研究找來年輕女性參與研究，她們先做12周、每周2次的重量訓練。第二階段後參加者分成3組，一組每周訓練1次，一組兩周才訓練一次，最後一組則停止訓練，同樣維持12周；而第三階段，所有人都停止訓練，亦是12周。研究發現，第一階段完成後，肌肉量、爆發力、心肺功能都有進步。第二階段的測試發現，每7天訓練一次的組別，肌肉量和爆發力幾乎沒有下降；每14日才訓練一次，也可維持約九成的肌肉和肌力增長，不過心肺功能則下降較多；完全停止訓練的話，肌肉量、爆發力、心肺功能都下降更多；完成第三階段後，幾乎所有人的肌肉量、爆發力和帶氧能力都回到研究開始的水準。

健身啞鈴臥推注意事項。（am730製圖）

兩周一次也足夠維持

總結以上結果，如果追求有氧訓練，如長跑等運動，每周最少訓練一次方可避免心肺功能下降；而肌肉和肌力，每周一次可大致維持水準，兩周一次也不會流失太多。相信看到答案之後，大家都可以放心，2星期總可安排到時間進入健身室吧，即使不是密密操，也不會讓過往的成果付諸東流。

