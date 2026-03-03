港大醫學院大數據研究 證他汀類藥物同樣適用於一型糖尿病、腎病患者

他汀類藥物已應用於高膽固醇人士多年，有助降低血脂以減心血管疾病風險，惟應用於多種患者群組的安全則未有證明。港大醫學院的跨學科團隊進行了一系列標誌性的研究，對於一型糖尿病、腎衰竭患者，以及慢性腎病的老年患者，結果顯示他汀類藥物的治療效益遠大於其相關風險。相關研究成果已在多份期刊發表，包括《美國心臟病學會期刊》、《美國腎臟學會期刊》、《自然通訊》、《內科醫學雜誌》及《刺針：健康長壽》；最新的研究結果亦刊登於《內科醫學年鑑》。

分析本地及英國大數據 高膽固醇為全球重大的公共衛生挑戰。2020至2022年間，香港15至84歲人群中高膽固醇的患病率達到51.9%。他汀類藥物有助預防心血管疾病，然而高膽固醇患者多同時患有其他長期疾病。港大醫學院臨床醫學學院家庭醫學及基層醫療學系，以及藥理及藥劑學系副教授兼研究主管尹旭輝教授表示：「過往隨機對照試驗往往將長者排除在外，也甚少涵蓋罕見病患者，如一型糖尿或腎功能衰竭的患者。我們的團隊由醫生、藥劑師、藥物流行病學專家和數據科學家組成，透過分析本地和英國的真實大數據，提供有力證據改善降血脂治療，以預防心血管疾病。」

重症肌無力風險上升 研究團隊分析來自香港、英國和日本的數據，評估長期使用他汀類藥物與癌症及重症肌無力風險的關聯。在長達十年的跟進期內，啟動他汀類藥物治療並未導致癌症發病率增加，但在治療的第一年內病人患上重症肌無力的風險顯著上升，尤其是在使用高劑量的情況下。因此，在療程的首年，必須密切監測特別是接受中至高劑量他汀類藥物治療的患者。

及早治療有利二型糖尿病患者 研究團隊就香港及英國二型糖尿病患者啟動他汀類治療的時機進行評估。香港的數據顯示，患者在膽固醇水平較低時開始服用他汀類藥物，能顯著降低心血管疾病和全因死亡風險，同時不會顯著增加重大不良反應，即使是在75歲及以上的高齡患者的群組也有同樣效果。英國數據的研究亦顯示，他汀類藥物治療用於基層預防能有效降低心血管疾病及全因死亡率的風險。這兩項研究均提供有力證據，支持應及早使用他汀類藥物治療二型糖尿病。

尹教授總結，「這一系列大數據研究，為臨床上的不確定性提供重要指引，並增強醫生在個人化他汀類藥物治療的信心進一步降低心血管疾病風險。」