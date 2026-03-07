訓練量 VS 力竭 邊種做法肌肉要增長多啲？

一直以來，「訓練量」(次數 X 組數 X 重量)是增肌的金科玉律，訓練量愈大，增肌效果愈好。而近年則有「力竭」和「接近力竭」之說，以刺激肌肉合成生長。要增肌的話，應該信邊個？
兩者增肌都有效
事實上，兩方面都有研究證實有效，「訓練量」學說的相關研究指出，組數愈多月肌肉增長愈好，即使一組肌肉每周做到30至40組，仍可觀察到更多的肌肉合成(即使效率已有所下降)，而且不論訓練經驗如何、組間休息時間長短，都不會對增肌造成明顯影響。至於較高強度的訓練，做到力竭，也可以得到顯著增肌效果，研究表明，在其他條件相同下，愈接近力竭，肌肉成長訊號愈強；如進一步做到「超越力竭」，效果更佳，方法是力竭之後多做幾下肌肉拉長的半程訓練。
實際操作
在實際操作上，應如何取捨？當然，兩者並沒有嚴重衝突，可以歸納出以下幾個方向和建議：
經常進出健身室，有充裕時間者：可以著眼於訓練量多一點，最好同時做到力竭。
時間緊迫，每周只有3至4小時健身者：可用較大重量加快做到力竭，每動作後兩組加入「超越力竭」訓練。由於強度較高，務必做好熱身，留意動作質素減低受傷風險。
工作時間較無規律者：可以彈性處理，兩種方式按需要進行。
年紀較大，40歲以上人士：由於一旦受傷便需要較長時間康復，容易前功盡廢，建議計算訓練量，以維持穩定肌肉增長。