訓練量 VS 力竭 邊種做法肌肉要增長多啲？

一直以來，「訓練量」(次數 X 組數 X 重量)是增肌的金科玉律，訓練量愈大，增肌效果愈好。而近年則有「力竭」和「接近力竭」之說，以刺激肌肉合成生長。要增肌的話，應該信邊個？

兩者增肌都有效

事實上，兩方面都有研究證實有效，「訓練量」學說的相關研究指出，組數愈多月肌肉增長愈好，即使一組肌肉每周做到30至40組，仍可觀察到更多的肌肉合成(即使效率已有所下降)，而且不論訓練經驗如何、組間休息時間長短，都不會對增肌造成明顯影響。至於較高強度的訓練，做到力竭，也可以得到顯著增肌效果，研究表明，在其他條件相同下，愈接近力竭，肌肉成長訊號愈強；如進一步做到「超越力竭」，效果更佳，方法是力竭之後多做幾下肌肉拉長的半程訓練。