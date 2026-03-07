健身意外｜27歲男臥推致胸大肌斷裂 手術半年後恢復日常生活

27歲的林先生平時有規律的健身習慣，某次在健身房臥推訓練（Bench Press），休息時放下槓鈴的瞬間突然感到右側胸口劇烈疼痛，右上肢越發無力，伴隨瘀青腫脹，遂至台北慈濟醫院骨科門診求診。李奕澄醫生藉由理學檢查與核磁共振影像，診斷為右側胸大肌斷裂，隨即安排胸大肌肌腱縫合手術，固定斷裂肌腱。術後林先生按時復健，力量逐步回升，半年後恢復日常生活。
症狀為右側胸口劇烈疼痛
李奕澄醫生表示，胸大肌（Pectoralis major）斷裂屬於相對罕見的運動傷害，主要發生在20-40歲、長期從事重量訓練的族群，臨床症狀包括急性劇痛、局部腫脹與瘀青、力量明顯下降等，外觀上也可能出現兩側胸部不對稱；若未及時治療，斷裂的肌腱可能逐漸回縮並產生沾黏，不僅上肢推舉與支撐力量會受損，外觀變形也可能成為永久性改變，對日常工作、自信心與生活質素造成長遠影響。
治療方式視病人功能需求而不同
醫生會先透過病史詢問與理學檢查，觀察胸型輪廓、瘀青分布、肌力變化與肌腱走向，並進一步以核磁共振檢查確認斷裂位置與程度。治療方式則需依病人狀況綜合評估：對於部分撕裂、功能需求不高的病人，可先採取保守治療，如休息、止痛藥物與復健訓練；若為急性期完全斷裂，手術通常能帶來較佳的力量與外觀恢復。近年多採用縫線錨釘或皮質鈕扣等醫材進行固定，利用約4-6厘米的手術傷口將斷裂的肌腱以高強度縫線重新拉回、並固定在附著位置，不僅固定強度佳，也能減少對骨頭與周邊組織的破壞，有效降低術後疼痛，並幫助病人及早展開復健。
李奕澄醫生補充，病人術後需依照醫生指引進行復健，整體而言，胸大肌修復後多數病人可望半年內回復運動或工作，但實際時程仍需視受傷程度與復健遵從性而定。
健身訓練需循序漸進 如胸痛明顯無力就應停止
李奕澄醫生提醒，民眾進行健身訓練務必循序漸進，增加重量與次數前，一定要先確認姿勢正確，也要做好足夠暖身，且避免疲勞狀態下操作。若在臥推或推舉動作中出現胸口劇痛、明顯無力時應停止運動，並盡快就醫評估，以免造成進一步的傷害。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】