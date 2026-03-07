健身意外｜27歲男臥推致胸大肌斷裂 手術半年後恢復日常生活

27歲的林先生平時有規律的健身習慣，某次在健身房臥推訓練（Bench Press），休息時放下槓鈴的瞬間突然感到右側胸口劇烈疼痛，右上肢越發無力，伴隨瘀青腫脹，遂至台北慈濟醫院骨科門診求診。李奕澄醫生藉由理學檢查與核磁共振影像，診斷為右側胸大肌斷裂，隨即安排胸大肌肌腱縫合手術，固定斷裂肌腱。術後林先生按時復健，力量逐步回升，半年後恢復日常生活。

症狀為右側胸口劇烈疼痛

李奕澄醫生表示，胸大肌（Pectoralis major）斷裂屬於相對罕見的運動傷害，主要發生在20-40歲、長期從事重量訓練的族群，臨床症狀包括急性劇痛、局部腫脹與瘀青、力量明顯下降等，外觀上也可能出現兩側胸部不對稱；若未及時治療，斷裂的肌腱可能逐漸回縮並產生沾黏，不僅上肢推舉與支撐力量會受損，外觀變形也可能成為永久性改變，對日常工作、自信心與生活質素造成長遠影響。