健身｜40歲操腳 5個訓練 確保未來活動能力

雖然很多人健身不練腿，但隨著年齡增長，腿部力量的流失速度往往比想像中快，這不僅會導致肌肉萎縮，雙腿無力不僅影響活動能力，降低生活質素，例如難以遠行、減少社交，更有可能影響平衡能力，增加跌倒風險。對於65歲以上人士而言，跌倒是受傷致死的主要原因，因此維持腿部力量對於保護未來的生活品質至關重要。踏入4字頭的你，是時候開始以下5個腿部訓練。