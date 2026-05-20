失眠｜ 常失眠不止無精神 恐增58%致命風險 寢具不適也是關鍵？營養師教吃5種食物安眠

常常失眠不止會影響精神，更可能會影響壽命。有營養師指出，有研究指出，若長期失眠持續6年以上死亡風險提高58%，而失眠原因並不是吳單一因素所致，當中包括心理、生理或環境的共同影響，當中包括寢具不適等也是關鍵。營養師指出，吃5種食物就可以讓大腦休息安眠。

失眠｜ 常失眠不止無精神 恐增58%致命風險 營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，睡眠是大腦與身體進行修復的重要時段。當失眠反覆出現，修復過程就會被迫中斷，不但會對隔天的精神狀態，還包括代謝功能、免疫力以及情緒穩定度造成影響，長期更可能會令健康風險會逐漸累積。根據一項美國研究，長期失眠超過6年的人，死亡風險會提高58%。

失眠｜常見4大失眠原因 營養師高敏敏指出，許多人會發現身體已經很累，但腦袋卻停不下來，而其實失眠很少由單一原因造成，通常是多個因素共同影響。因素包括： 1. 心理因素 壓力與情緒波動會讓大腦一直處於運轉狀態，無法切換到放鬆模式，自然就很難入睡。常見情況包括： 工作壓力長期累積

家庭責任沉重

情緒起伏較大

容易焦慮、想太多 2. 生理因素 身體狀態與荷爾蒙調節會直接影響睡眠品質： 慢性疾病造成夜間不適

生理時鐘紊亂

褪黑激素分泌不足

荷爾蒙變化干擾 女性在生理期、排卵期、懷孕期、更年期，容易因荷爾蒙波動而睡不好；男性則可能因睪固酮濃度下降，導致深度睡眠減少、半夜容易醒來。 3. 環境干擾 外在環境的干擾會阻礙大腦放鬆，即使身體已很疲憊，睡眠品質仍會大打折扣： 噪音持續干擾

光線過亮

室內溫度不適合

寢具不舒適 4. 生活習慣 作息混亂與睡前過多刺激，會讓大腦誤以為還在白天，難以進入睡眠狀態： 睡前長時間使用電子產品

下午後攝取含咖啡因飲品(茶、咖啡)

睡前飲酒或吃宵夜

久坐不動、缺乏運動

失眠｜營養師教吃5種食物安眠 營養師高敏敏建議，除了調整作息與環境，飲食也是改善失眠的關鍵。適當的營養素能幫助大腦慢慢放鬆。 1. 礦物質鎂： 食物例子：南瓜子、深綠色蔬菜、豆類。

好處：有助於穩定神經系統，減少緊張與焦慮。 2. 維他命B群： 食物例子：全穀類、雞蛋、深綠色蔬菜。

好處：能幫助神經修復，降低疲勞與壓力累積。 3. 色胺酸＋褪黑激素： 食物例子：奇異果、香蕉、乳酪、全穀、堅果等食物。

好處：有助於製造血清素與褪黑激素，讓入睡過程更順利。

4. Omega-3脂肪酸： 食物例子：三文魚、沙甸魚、亞麻仁籽、核桃。

好處：有助於調節情緒，減輕身體繃緊狀態。 5. 睡前溫熱飲： 食物例子：熱牛奶、薑茶等。

好處：能讓身體慢慢放鬆，自然提升睡意。 營養師提醒，改善失眠可以從生活、飲食、環境三個方向逐步調整。當身體被好好照顧，睡眠也會一步一步回到正軌。別再忽視失眠帶來的長期影響，從今天開始，為自己的睡眠品質做出改變。