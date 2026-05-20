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健康
出版：2026-May-20 07:00
更新：2026-May-20 07:00

失眠｜常失眠不止無精神 恐增58%致命風險 寢具不適也是關鍵？營養師教吃5種食物安眠

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失眠｜ 常失眠不止無精神 恐增58%致命風險 寢具不適也是關鍵？營養師教吃5種食物安眠

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常常失眠不止會影響精神，更可能會影響壽命。有營養師指出，有研究指出，若長期失眠持續6年以上死亡風險提高58%，而失眠原因並不是吳單一因素所致，當中包括心理、生理或環境的共同影響，當中包括寢具不適等也是關鍵。營養師指出，吃5種食物就可以讓大腦休息安眠。

失眠｜ 常失眠不止無精神 恐增58%致命風險

營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，睡眠是大腦與身體進行修復的重要時段。當失眠反覆出現，修復過程就會被迫中斷，不但會對隔天的精神狀態，還包括代謝功能、免疫力以及情緒穩定度造成影響，長期更可能會令健康風險會逐漸累積。根據一項美國研究，長期失眠超過6年的人，死亡風險會提高58%。

失眠症狀及特徵（am730製圖） 失眠症狀及特徵，難以入睡，上床後超過30分鐘以上才能睡著（am730製圖） 失眠症狀及特徵，半夜經常醒來，且清醒時間超過30分鐘以上才能再度入睡者，或難以再入睡（am730製圖） 失眠症狀及特徵，早上比平常早1至2小時醒來，並難以再入睡（am730製圖） 失眠症狀及特徵，睡醒後感覺跟沒有睡過一樣（am730製圖） 失眠症狀及特徵，明顯困擾及影響日常生活，例如情緒低落、影響集中力、常打瞌睡等情況（am730製圖） 失眠症狀及特徵，如以上症狀／睡眠困難在一星期內出現三次或以上，並持續一個月應考慮求診（am730製圖）

失眠｜常見4大失眠原因

營養師高敏敏指出，許多人會發現身體已經很累，但腦袋卻停不下來，而其實失眠很少由單一原因造成，通常是多個因素共同影響。因素包括：

1. 心理因素

壓力與情緒波動會讓大腦一直處於運轉狀態，無法切換到放鬆模式，自然就很難入睡。常見情況包括：

  • 工作壓力長期累積

  • 家庭責任沉重

  • 情緒起伏較大

  • 容易焦慮、想太多

2. 生理因素

身體狀態與荷爾蒙調節會直接影響睡眠品質：

  • 慢性疾病造成夜間不適

  • 生理時鐘紊亂

  • 褪黑激素分泌不足

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  • 荷爾蒙變化干擾

    • 女性在生理期、排卵期、懷孕期、更年期，容易因荷爾蒙波動而睡不好；男性則可能因睪固酮濃度下降，導致深度睡眠減少、半夜容易醒來。

    3. 環境干擾

    外在環境的干擾會阻礙大腦放鬆，即使身體已很疲憊，睡眠品質仍會大打折扣：

    • 噪音持續干擾

    • 光線過亮

    • 室內溫度不適合

    • 寢具不舒適

    4. 生活習慣

    作息混亂與睡前過多刺激，會讓大腦誤以為還在白天，難以進入睡眠狀態：

    • 睡前長時間使用電子產品

    • 下午後攝取含咖啡因飲品(茶、咖啡)

    • 睡前飲酒或吃宵夜

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  • 久坐不動、缺乏運動

    • 失眠解決方法｜10項好眠建議（am730製圖） 失眠解決方法｜10項好眠建議，規律作息及睡眠（am730製圖） 失眠解決方法｜10項好眠建議，舒適的睡眠環境：適當室溫、燈光、少噪音及舒適床墊（am730製圖） 失眠解決方法｜10項好眠建議，限制午休的時間（am730製圖） 失眠解決方法｜10項好眠建議，晚餐後禁喝咖啡、茶、可樂、酒及抽煙（am730製圖） 失眠解決方法｜10項好眠建議，避免使用床或臥房為其他睡眠的活動場所，如看電視、打電動（am730製圖） 失眠解決方法｜10項好眠建議，按時依照醫師處方服用藥物（am730製圖） 失眠解決方法｜10項好眠建議，為了避免夜間頻尿而起床上廁所，影響到睡眠，最好晚餐後少喝水及飲料（am730製圖） 失眠解決方法｜10項好眠建議，睡前可食用助眠小點心，但不宜吃太飽（am730製圖） 失眠解決方法｜10項好眠建議，規律運動；睡前宜做溫和及放鬆身心之活動，切忌睡前劇烈活動（am730製圖） 失眠解決方法｜10項好眠建議，積極參與社交活動（am730製圖）

    失眠｜營養師教吃5種食物安眠

    營養師高敏敏建議，除了調整作息與環境，飲食也是改善失眠的關鍵。適當的營養素能幫助大腦慢慢放鬆。

    1. 礦物質鎂：

    • 食物例子：南瓜子、深綠色蔬菜、豆類。

    • 好處：有助於穩定神經系統，減少緊張與焦慮。

    2. 維他命B群：

    • 食物例子：全穀類、雞蛋、深綠色蔬菜。

    • 好處：能幫助神經修復，降低疲勞與壓力累積。

    3. 色胺酸＋褪黑激素：

    • 食物例子：奇異果、香蕉、乳酪、全穀、堅果等食物。

    • 好處：有助於製造血清素與褪黑激素，讓入睡過程更順利。

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    4. Omega-3脂肪酸：

    • 食物例子：三文魚、沙甸魚、亞麻仁籽、核桃。

    • 好處：有助於調節情緒，減輕身體繃緊狀態。

    5. 睡前溫熱飲：

    • 食物例子：熱牛奶、薑茶等。

    • 好處：能讓身體慢慢放鬆，自然提升睡意。

    營養師提醒，改善失眠可以從生活、飲食、環境三個方向逐步調整。當身體被好好照顧，睡眠也會一步一步回到正軌。別再忽視失眠帶來的長期影響，從今天開始，為自己的睡眠品質做出改變。

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