血壓標準下調！控制好血壓聰明「揀嘢食」 五大飲食法血管愈食愈年輕

現代人生活步調節奏快，高血壓常被視為「沉默的殺手」，許多人多是到了身體出現明顯不適，才驚覺血管早已過度負荷。衛生福利部草屯療養院營養師柯秋凉提醒，隨著高血壓診斷標準下修至130/80 mmHg，代表血壓控制需更早介入。血壓控制不該只依賴藥物，建立良好的生活與飲食形態，才是維持血管彈性與年輕的根本之道。
選食取代限食 聰明選食法啟動血管保護力
柯秋凉營養師指出，想要穩定血壓並降低心血管風險，不一定代表「甚麼都不能吃」，關鍵在於日常生活中「選食」，而非單純「限食」。透過飲食內容的微調，就能在兼顧美味的同時，有效調節體內的生理機制。
全穀雜糧取代精製澱粉 膳食纖維助穩定血壓
柯秋凉營養師舉例，想穩定血壓的人士，主食的選擇上，可多嘗試糙米、燕麥、番薯等全穀雜糧，替代精製澱粉，增加膳食纖維攝取；每天也應攝取足量蔬果，尤其深綠色蔬菜與多色水果富含鉀離子與抗氧化物，有助於幫助體內鈉離子排出。
低脂乳品配好油 選對蛋白質來源遠離動脈硬化
蛋白質來源方面，柯秋凉營養師則建議，可以魚類、豆製品及去皮家禽肉為主，減少紅肉與高油脂食物攝取，以降低動脈硬化風險；乳品方面，可適量補充低脂或無脂乳品，協助鈣質攝取。烹調時，油品可選擇橄欖油、苦茶油等好油，並適量攝取無調味堅果，幫助維持心血管健康。
養成良好生活習慣 減輕血管負擔
衛生福利部草屯療養院院長丁碩彥也呼籲，高血壓雖然初期症狀不明顯，但若長期忽略，可能增加中風、心臟病等風險，建議養成「量血壓、減少高鹽飲食、規律運動」等生活習慣。柯秋凉營養師也建議，飲食調整不必急著一次到位，可先從「每餐多吃一點蔬菜」開始，透過長期累積，逐步減輕血管負擔。
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