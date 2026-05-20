血壓標準下調！控制好血壓聰明「揀嘢食」 五大飲食法血管愈食愈年輕

現代人生活步調節奏快，高血壓常被視為「沉默的殺手」，許多人多是到了身體出現明顯不適，才驚覺血管早已過度負荷。衛生福利部草屯療養院營養師柯秋凉提醒，隨著高血壓診斷標準下修至130/80 mmHg，代表血壓控制需更早介入。血壓控制不該只依賴藥物，建立良好的生活與飲食形態，才是維持血管彈性與年輕的根本之道。

選食取代限食 聰明選食法啟動血管保護力

柯秋凉營養師指出，想要穩定血壓並降低心血管風險，不一定代表「甚麼都不能吃」，關鍵在於日常生活中「選食」，而非單純「限食」。透過飲食內容的微調，就能在兼顧美味的同時，有效調節體內的生理機制。

全穀雜糧取代精製澱粉 膳食纖維助穩定血壓

柯秋凉營養師舉例，想穩定血壓的人士，主食的選擇上，可多嘗試糙米、燕麥、番薯等全穀雜糧，替代精製澱粉，增加膳食纖維攝取；每天也應攝取足量蔬果，尤其深綠色蔬菜與多色水果富含鉀離子與抗氧化物，有助於幫助體內鈉離子排出。