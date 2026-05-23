40歲健身｜出現7特徵代表身體未能恢復！附解決方法

40歲或以上人士，年紀漸長恢復變慢是不爭事實，如果恢復做得好，增肌速度媲美後生仔！但如果出現以下7個特徵，就代表身體恢復欠佳，務必做好調整，以免受傷令增肌進度大幅落後。
未能恢復7大特徵
持續性肌肉痠痛：雖然訓練後的遲發性肌肉痠痛(DOMS)是正常的，但如果痠痛持續超過72小時，或開始影響你的訓練動作、負重選擇，這就代表恢復出現了問題。
表現下降：雖然進步並非線性，但如果連續8周或更長時間力量停滯不前，甚至開始退步，例如深蹲用同一重量比過往吃力，過往可做到的組數和次數變得難以完成，這是一個明顯的警號。
揮之不去的關節或肌腱疼痛：肌肉痠痛是正常的，但關節疼痛則不然。這代表機械壓力超過了身體修復結締組織的能力，隨著年齡增長，膠原蛋白合成減少，更需要留意這一點。
睡眠品質欠佳：恢復主要發生在睡眠中。如果你感到精疲力竭卻難以入睡、半夜頻繁醒來或起床後仍感疲累，這可能是皮質醇水平過高、神經系統過載的表現，睡眠質素欠佳還會影響肌肉蛋白合成，所以當訓練量沒改變卻出現睡眠問題，就是一大警號。
靜息心率(RHR)上升：這是一個客觀的指標。建議每天早上起床後測量，如果你的心率趨勢續漸升高，比平常基線高出每分鐘10下，通常代表身體正在承受過大的壓力。
情緒不穩或精神疲勞：如果你感到易怒、缺乏耐心或失去訓練動力，這不一定是性格問題，可能是神經系統處於「交感神經主導」狀態過久，導致神經傳導物質失衡。
頻繁生病：過高的訓練壓力若缺乏足夠恢復，會抑制免疫功能。如果你感冒或感染的頻率明顯增加，例如每年1次變成2至個月一次，這是身體在發出負荷過重的訊號。
如果你發現自己符合上述多項徵兆，應考慮調整訓練內容，例如減少組數、縮短健身時間或增加休息天數。