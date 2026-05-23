40歲健身｜出現7特徵代表身體未能恢復！附解決方法

持續性肌肉痠痛：雖然訓練後的遲發性肌肉痠痛(DOMS)是正常的，但如果痠痛持續超過72小時，或開始影響你的訓練動作、負重選擇，這就代表恢復出現了問題。

表現下降：雖然進步並非線性，但如果連續8周或更長時間力量停滯不前，甚至開始退步，例如深蹲用同一重量比過往吃力，過往可做到的組數和次數變得難以完成，這是一個明顯的警號。

揮之不去的關節或肌腱疼痛：肌肉痠痛是正常的，但關節疼痛則不然。這代表機械壓力超過了身體修復結締組織的能力，隨著年齡增長，膠原蛋白合成減少，更需要留意這一點。