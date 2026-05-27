外國「憤怒健身」爆紅 負面情緒可當運動燃料？專家提醒優缺點

不少人發火時，可能會想大喊、奔跑，美國近來出現一股「憤怒健身(rage workouts)」風潮，透過拳擊沙包、甩戰繩、砸輪胎等高強度間歇訓練，將壓力轉化為運動能量。不過心理學家指出，這類運動確實可能幫助緩解壓力，但若只靠這種方式宣洩情緒，反而可能忽略真正需面對的問題。

健身房負責人金戴(Kim Day)表示，課程內容多以揮擊、重摔等動作訓練肩膀肌肉，或背部及相關核心肌群，屬於強度不低的心肺訓練，會安排學員輪流進行6個訓練站，每站30秒，整體重複4輪，不少學員上課前會說自己「需要把一些壓力釋放出來」，下課後則常表示心情輕鬆許多。40歲學員派翠西亞佩登(Patricia Paden)表示，訓練課程與單純散步、跑步的感覺不同，也能在她面對生活低潮的情境時，給予安全的空間釋放情緒。

類似風潮也在英國出現，位於英格蘭紐卡斯爾的俱樂部NCL Wellness Club推出「Feminine Rage」課程，內容結合墊上運動、弓箭步、平板支撐或拳擊及其他高強度間歇訓練，學員蘿倫彼得斯(Lauren Peters)表示，去年失業後心理狀態低迷，這類課程成為幫助自己振作的方式之一，課程中不只有運動，也會出現哭泣與尖叫，自己曾不只一次在課堂上哭出來，身邊朋友同樣也在釋放情緒，大家下課後會互相擁抱，而當所有人一起大喊時，反而不會感到丟臉。

專家：高強度運動幫助紓壓 但不能逃避情緒

美國紐約臨床心理學家厄尼斯托利拉德拉羅薩(Ernesto Lira de la Rosa)指出，將憤怒或挫折等負面情緒宣洩在運動中，確實可能有緩解效果，也可作為心理治療外的紓壓方式之一，而高強度運動也可讓不易由談話處理的精神繃緊感釋放。不過他提醒，激烈活動不應成為唯一處理情緒的方式，若每次都只依賴這類方式處理情緒，可能代表他正在逃避自我感受。

想嘗試嗎？專家建議辨識情緒、設定時間

若所在地的健身房沒有相關課程，大眾也可嘗試其他方式，利拉德拉羅薩臨床心理學家建議，運動前最好先辨識自己的情緒種類，究竟是憤怒、悲傷，還是壓力過大或不知所措，並建立能激勵自我的音樂播放清單，再選擇適合的運動方式，例如戰繩、深蹲、伏地挺身或其他自重訓練，同時應設定時間限制，例如10至15分鐘後先停下來，並重新審視自己的情緒狀態，避免把情緒宣洩變成另一種失控。