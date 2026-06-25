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健康
出版：2026-Jun-25 17:30
更新：2026-Jun-25 17:30

23歲「個肚特別大」確診中度脂肪肝 醫生：肥胖、久坐、捱夜都係風險因素

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23歲「個肚特別大」確診中度脂肪肝 醫生：肥胖、久坐、捱夜都係風險因素

醫生表示，身材不肥胖，但肚子特別大，可能是脂肪肝的警號之一。

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一名23歲女網友表示，自己就醫檢查膽固醇(血脂)數值，並向醫事人員反映「肚子特別大」，經腹部超聲波檢查後竟已是中度脂肪肝，讓她忍不住直呼，「我是不是少數人？」基隆長庚醫院肝膽腸胃科醫生錢政弘表示，脂肪肝並非中高齡族群專利，在各年齡層都可能發生，除本身肥胖外，久坐、缺乏運動、睡眠不足及飲食不戒口等習慣，都是常見危險因子。

脂肪肝各年齡層都可能有 中學生也會確診

這名女網友在Dcard發文表示，自己才23歲就發現膽固醇過高，還有中度脂肪肝，不禁疑惑「我是不是少數人？突然覺得好抑鬱」。飲食習慣方面，她自曝一、兩個月可能會吃到一次炸物，一周喝一、兩次飲料，是去醫院檢查膽固醇(血脂)數值時，跟醫事人員透露「我覺得我的肚子特別大」，經腹部超聲波檢查確診中度脂肪肝。

脂肪肝多半沒有症狀 肚子變大可能是警號

錢政弘醫生接受《健康醫療網》電訪時說，脂肪肝大多沒有明顯症狀，不少患者是在健康檢查時，發現GOTGPT等代表肝功能的指數異常，或在接受腹部超聲波檢查後才確診，該病在各年齡層均可能發生，臨床上甚至有中學生，就醫後發現自己中鏢。

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脂肪肝是否可從身體質量指數(BMI)發現端倪，錢政弘醫生表示，即便有人的身體質量指數相同，也會隨著自身肌肉和脂肪多寡而有差異，而雖脂肪肝確實與肥胖息息相關，但臨床上仍有約一成左右的患者體形並不肥胖，因此若發現自己「肚子較大」時可能就需提高警覺，這是因腹圍明顯增加時，內臟脂肪也在逐漸堆積，一旦內臟脂肪偏高，也會增添脂肪肝的風險。

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久坐、捱夜都傷肝 飲食不戒口也有影響

另有網友指出「半數以上的人都有脂肪肝，尤其工作形態是坐在辦公室」，錢政弘醫生說，除了飲食因素外，久坐也是危險因子之一，背後與長時間缺乏活動導致肌肉流失有關，當肌力不足時，脂肪代謝能力也跟著下降，易增加脂肪在肝臟堆積的機會，因此他建議上班族辦公後，宜每隔一段時間起身活動身體，對健康較有助益。

此外，長期捱夜、睡眠不足也是易被忽略的風險因子之一，錢政弘醫生說，晚睡會擾亂生理時鐘，影響荷爾蒙調節，也可能養成吃消夜等習慣，進一步增加肥胖合併脂肪肝風險。若想要遠離脂肪肝，建議每天應盡量維持7小時以上睡眠，平時應減少甜食、含糖飲料及其他高熱量食物攝取，並在每周進行規律運動，有助於降低脂肪肝及後續相關代謝疾病的風險。

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【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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