23歲「個肚特別大」確診中度脂肪肝 醫生：肥胖、久坐、捱夜都係風險因素

一名23歲女網友表示，自己就醫檢查膽固醇(血脂)數值，並向醫事人員反映「肚子特別大」，經腹部超聲波檢查後竟已是中度脂肪肝，讓她忍不住直呼，「我是不是少數人？」基隆長庚醫院肝膽腸胃科醫生錢政弘表示，脂肪肝並非中高齡族群專利，在各年齡層都可能發生，除本身肥胖外，久坐、缺乏運動、睡眠不足及飲食不戒口等習慣，都是常見危險因子。

脂肪肝各年齡層都可能有 中學生也會確診 這名女網友在Dcard發文表示，自己才23歲就發現膽固醇過高，還有中度脂肪肝，不禁疑惑「我是不是少數人？突然覺得好抑鬱」。飲食習慣方面，她自曝一、兩個月可能會吃到一次炸物，一周喝一、兩次飲料，是去醫院檢查膽固醇(血脂)數值時，跟醫事人員透露「我覺得我的肚子特別大」，經腹部超聲波檢查確診中度脂肪肝。 脂肪肝多半沒有症狀 肚子變大可能是警號 錢政弘醫生接受《健康醫療網》電訪時說，脂肪肝大多沒有明顯症狀，不少患者是在健康檢查時，發現GOT、GPT等代表肝功能的指數異常，或在接受腹部超聲波檢查後才確診，該病在各年齡層均可能發生，臨床上甚至有中學生，就醫後發現自己中鏢。

脂肪肝是否可從身體質量指數(BMI)發現端倪，錢政弘醫生表示，即便有人的身體質量指數相同，也會隨著自身肌肉和脂肪多寡而有差異，而雖脂肪肝確實與肥胖息息相關，但臨床上仍有約一成左右的患者體形並不肥胖，因此若發現自己「肚子較大」時可能就需提高警覺，這是因腹圍明顯增加時，內臟脂肪也在逐漸堆積，一旦內臟脂肪偏高，也會增添脂肪肝的風險。