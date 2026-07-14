鼻敏感｜鼻敏感全年發作？醫生揭3大類型分清即止鼻水 6大症狀及早求醫

鼻敏感｜鼻敏感最緊要搞清係邊類！3大鼻敏感類型

耳鼻喉科專科醫生胡皓淳在其facebook專頁上分享指，過敏性鼻炎是極為普遍的慢性疾病，卻也是最常被誤解或輕忽的疾病之一。許多人一年四季受鼻塞、流鼻水、噴嚏不止所困擾，甚至夜間需張口呼吸才能入睡。然而，多數患者並不清楚自己的鼻過敏屬於何種類型。不同類型的過敏性鼻炎，其誘發因素與控制策略亦有顯著差異，正確分類是有效管理的基礎。

1. 季節性過敏性鼻炎