鼻敏感｜鼻敏感全年發作？醫生揭3大類型分清即止鼻水 6大症狀及早求醫

鼻敏感纏身應該如何處理？有醫生指出，有些人可能會轉季時出現鼻敏感症狀，但有些人則可能會全年都在發生。他認為，鼻敏感需辨別自己的類型，才可以有效預防，當一旦出現6大症狀就建議及早求醫檢查。
鼻敏感｜鼻敏感最緊要搞清係邊類！3大鼻敏感類型
耳鼻喉科專科醫生胡皓淳在其facebook專頁上分享指，過敏性鼻炎是極為普遍的慢性疾病，卻也是最常被誤解或輕忽的疾病之一。許多人一年四季受鼻塞、流鼻水、噴嚏不止所困擾，甚至夜間需張口呼吸才能入睡。然而，多數患者並不清楚自己的鼻過敏屬於何種類型。不同類型的過敏性鼻炎，其誘發因素與控制策略亦有顯著差異，正確分類是有效管理的基礎。
1. 季節性過敏性鼻炎
主要發作時段：春季與夏末秋初為高峰期。
常見誘發因子：花粉、部分黴菌孢子。
臨床特徵：症狀集中於特定季節，季節轉換後通常明顯緩解，發作時間與環境花粉濃度密切相關。
2.常年性過敏性鼻炎
主要發作時段：全年持續。
常見誘發因子：塵蟎、寵物皮屑、蟑螂、室內黴菌。
臨床特徵：幾乎每日出現鼻塞、流鼻水，冬季門窗緊閉時症狀通常加重，與室內致敏原暴露量直接相關。
3. 混合型過敏性鼻炎
主要發作時段：全年均有症狀，但換季時顯著惡化。
常見誘發因子：上述兩種類型的過敏原可能同時存在。
臨床特徵：日常即有鼻塞與噴嚏，季節交替期間症狀明顯加劇，需同時處理室內外致敏原。
鼻敏感｜5大長期鼻敏感後果
胡醫生表示，鼻敏感不僅影響鼻腔舒適度，若若持續忽視，可能進一步造成：
睡眠障礙：鼻塞干擾深層睡眠，影響日間精神與記憶力
鼻竇炎反覆發作：黏膜腫脹使鼻竇引流不暢
中耳積水：發炎蔓延至耳咽管，影響聽力
氣喘加重：未控制的鼻炎使氣喘更難管理
注意力與認知功能下降：長期缺氧與睡眠不足影響工作與學習表現
若已長期依賴鼻噴劑或成藥控制症狀，建議停止忍耐並尋求專業評估。不同類型的過敏性鼻炎，其檢查方式、藥物選擇與長期管理策略皆不相同，正確診斷是有效控制的第一步。
鼻敏感｜鼻敏感症狀
胡醫生解釋指，鼻敏感核心機制為，過敏原進入鼻腔後，免疫系統誤判為外來威脅，釋放組織胺等化學物質，引發鼻腔黏膜發炎反應。
鼻部核心症狀：
噴嚏連發(尤其清晨或進入過敏環境後)
大量清澈水狀鼻涕
鼻塞(鼻黏膜腫脹導致呼吸不順，可能雙側或輪流阻塞)
鼻腔持續搔癢
經常被忽略的延伸症狀：
過敏性黑眼圈(因鼻腔靜脈回流不佳所致)
慢性疲倦(鼻塞導致睡眠品質下降)
鼻涕倒流(引發慢性咳嗽或喉嚨異物感)
頭部脹悶感(鼻竇引流不順所致)
嗅覺減退(長期鼻黏膜腫脹影響氣味感知)
鼻敏感｜6大症需求醫檢查
胡醫生指出，若出現以下情況，應安排耳鼻喉科評估：
症狀持續超過兩周，藥物控制效果遞減
鼻涕轉為黃綠色膿涕，或伴隨臉部脹痛(可能合併鼻竇炎)
聽力下降或耳朵悶脹感
鼻塞嚴重影響睡眠，白天精神明顯變差
兒童長期張口呼吸或注意力下降
自行用藥超過3個月，症狀仍未穩定改善