瞓覺要熄燈熄電視 研究指開燈睡覺 肥胖風險升33%

你是否已經很努力控制飲食、規律運動，但體重卻依然爬升？這未必是你不夠堅持，而是睡眠被光害影響所致，因為有研究顯示，習慣開燈睡覺的女士，五年內體重增加五公斤以上的風險上升17%，而肥胖的風險更急升33%。

隱形致肥因素

一項刊載在《JAMA》的研究，針對逾4.3萬名年齡介乎35至74歲女性進行5.7年的追蹤，分析排除癌症、心血管病史及輪班工作者，以集中探討睡眠環境中的人造光對體重與肥胖的影響。

結果顯示，習慣開著電視或燈光睡覺的女性，5年內體重增加5公斤以上的風險比不開燈的人高17%，體重指數增加一成以上的機會上升13%，肥胖風險更急升33%，反映人造光可能是隱形的致肥因素。此外，暴露於最高強度人造光下的女性，內臟脂肪積聚比率亦顯著升高，腰圍超過88公分的機會是一般人的1.22倍。