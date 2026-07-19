熱天都膝頭痛？冷氣直吹、含糖凍飲或加劇關節炎惡化

日日卅幾度高搵，走在街上隨時令人中暑，而高溫潮濕的天氣也可能誘發或加重膝關節問題，原因是夏季濕熱氣候容易使濕邪累積，加上冷氣直吹、過量食用凍飲和汽水等含糖飲料，又怕熱而長時間在室內久坐不動，都可能使關節周圍血液循環變差，加重關節炎症。

濕邪加劇症狀

在中醫的角度，濕性重濁、黏滯，故此濕邪最容易侵犯人體關節及肌肉，特別是當外在環境濕度高，體內脾胃功能又因為常吃生冷食物而失調，水分代謝變差，就容易形成濕熱或寒濕體質。這些濕邪停留在膝關節周圍，便可能出現腫脹、痠痛、沉重感，甚至影響活動能力，本來已有的關節症狀也會加劇和惡化。

冷氣凍飲增不適

其實，天氣熱時很多人喜愛飲用冰凍的汽水或甜飲消暑，忘記了過多糖分不但容易增加體重，更可能促進體內慢性發炎反應，最終令健康受損。此外，夏天不少人喜歡穿著短褲、短裙，冷氣因而可以直吹膝蓋，周圍肌肉遇冷容易收縮，血液循環變得更差，膝關節於是出現僵硬及痠痛等不適。