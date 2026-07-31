脂肪肝改善｜研究證日飲半杯抹茶 有望逆轉脂肪肝及糖尿病！

平時如經常食垃圾食物，不但會令體重狂飆，更會造成三高甚至脂肪肝等疾病，危害健康。除了透過調整日常飲食習慣改善健康外，去年台北醫學大學一項研究發現，原來只要每日飲半杯抹茶，也可改善脂肪肝等疾病，重獲健康！

隨機分成6組

該研究由博士陳雅琳帶領台北醫學大學團隊進行，他們選用了48隻大鼠，將牠們隨機分成六個組別，進行為期12周的觀察。實驗包含了正常飲食對照組、正常飲食加0.2%抹茶粉、正常飲食加1%抹茶粉、垃圾食物飲食組、垃圾食物飲食加0.2%抹茶粉，以及垃圾食物飲食加1%抹茶粉。

垃圾食物組現糖尿病前期

12周後，研究人員分析了大鼠的血液、肝臟組織與糞便。結果發現，只吃垃圾食物的大鼠從第4周開始體重就明顯增加，內臟脂肪變多，血液中的三酸甘油酯也顯著升高。更糟糕的是，牠們的空腹血糖上升，血清胰島素濃度增加，用來評估胰島素阻抗的HOMA-IR指數也明顯變高，這代表大鼠已經出現糖尿病前期的代謝異常。從肝臟切片中，更觀察到了明顯的脂肪堆積與發炎細胞浸潤。