渣打馬拉松賽後要食呢3種食物 勿心急食大餐慶祝

其實當跑手跑過終點，就已經進行恢復的過程，而終點後的30至60分鐘，是黃金的修復時間，建議立即補充碳水化合物與蛋白質，愈早食，恢復的效果會愈好。

跑步飲食｜ 香蕉

最後就是香蕉，不論在運動的前、中及後，食香蕉都可以快速獲得能量，亦有助肌肉的修復及生長。香蕉中含有鉀及鎂，對於大量流汗、電解質流失及不穩定的肌肉狀態，有幫助復元之效。