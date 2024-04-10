74%港人瞓得差 調節褪黑素 改善睡眠品質

香港人生活忙碌，大家為爭取時間當然容易睡眠不足。最近一項調查發現，有97%港人想有覺好瞓，但近七成半認為自己的睡眠質素差，原因來自工作、家庭及經濟等壓力。精神科專科醫生汪嘉佑提醒，大家應保持規律作息，及建立良好的睡眠習慣，也可考慮調節體內的褪黑素以改善睡眠品質。 加拿大楓之寶委託生活易(ESDlife)於3月進行一項「港人睡眠及補眠習慣調查」，以網上問卷訪問704名受訪者，以了解港人睡眠問題、日間補眠習慣及睡眠不足之原因。

壓力大致睡眠質素欠佳 調查發現，港人睡眠普遍不佳，有74%港人認為自己睡眠質素差，有74%認為壓力大是導致睡眠質素欠佳的主要原因，其次為睡前使用電子產品(53%)及少做運動(33%)，而其他原因亦包括因工作熬夜、日夜顛倒、環境太光或太吵等。受訪者表示，壓力多數來自工作(78%)、家庭(51%)及經濟(48%)。 而最多受訪者出現的睡眠困擾為起床後仍覺疲倦，有56%，其次為容易扎醒及需要半小時以上才可入睡，分別有35%及31%。有88%人寧願以睡眠時間換取私人時間，有53%表示原因為睡前使用電子產品，46%渴望擁有me time，另有43%屬習慣性遲睡。在長期不夠瞓的情況下，有61%受訪者會在日間補眠，包括上下班在交通工具上、假日及工作小休等。為改善睡眠質素，有69%人曾嘗試改變生活習慣，如少飲咖啡、少用電子產品等，有33%改變睡房環境或布置；25%服食非藥物保健品，只有7%選擇服食安眠藥。 如何為之睡得好？ 不同年齡所需的睡眠時間不同，至於如何為之睡得好？汪嘉佑指，可簡單以起床後是否有精神，可否完成工作來判斷，臨床上多數則以入睡時間、發夢、醒來時間，及睡眠習慣有否突然改變來判斷。如果長期睡眠不足，不但會增加患上慢性病的風險，也會影響社交及工作等。