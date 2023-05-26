ADHD孩子易上網成癮！背後主因係？

注意力不足過度活躍症(ADHD)是一種常見的兒童神經發展疾患，大約有5%至8%的學齡兒童受到此疾病影響。在電子產品普及、網絡發達的現代，控管這群孩子的網絡使用，已成為兒童青少年精神科門診中最常見的議題之一。 上網成癮 常見臨床表現有這些 臺北市立聯合醫院松德院區兒童青少年精神科主治醫師李宛臻說，上網成癮雖然尚未被列入正式的精神疾病診斷中，卻是不容忽視的重要現象。成癮的核心症狀包含對於網絡使用的失控，且這樣的失控行為顯著影響日常生活，包含戒斷症狀(想上網而無法上網的時候，感到煩躁且坐立不安)，以及明知道不妥但仍花費過多時間於網絡上，同時這些網絡過度使用行為已影響到就寢時間、學校出席狀況、課業學習表現及親子關係等。

注意力不足過度活躍須即時回饋 利用網絡逃避現實壓力 注意力不足過度活躍症的孩子，因專注力難以持續，更傾向追求新奇刺激，具有高度變化性的事物，且他們通常難以延遲滿足，需要立即的回饋。相較於現實生活中，必須付出長足努力且持之以恆，才能看到成果，網絡上的互動，不但充滿刺激與變動性、又可立即獲得回饋，也因此讓這群孩子更容易沉浸其中而難以自拔。 此外，注意力不足過度活躍的孩子不論在課業學習或生活常規的執行上，都比一般孩子更難達到家長或老師的要求，長期下來累積許多挫折感，便容易轉而用對立反抗或自我放棄的態度去面對外在環境的規範，進而引發更多親子衝突。這些衝突及挫折，便會讓孩子傾向用網絡這樣快速、便捷、可近性高的方式去紓解壓力，而不願去正視現實生活中的困難。