CBD｜甚麼是大麻二酚？

政府計劃今年內提交修例，將大麻二酚(CBD)納入《危險藥物條例》，現時本港市面上有不少大麻二酚產品，聲稱有消炎止痛、幫助入睡等作用，到底CBD是甚麼？

大麻素 根據衛生署資料，CBD其實是大麻植物中的其中一種大麻素，並無精神活性作用及沒有被用作毒品濫用的風險，不屬於危險藥物，及不受《危險藥物條例》監管。只要產品中不含四氫大麻酚(THC)，市民就可以合法購買及擁有有關產品。

改善睡眠質素 CBD可以治療痛楚、焦慮症及炎症等，亦可改善睡眠質素、紓緩壓力、改善皮膚的發炎、敏感泛紅等狀況，因此在歐美地方備受熱捧。 建議攝取量 使用CBD產品後，會有一種鎮定、紓緩及放鬆感覺，亦有可能出現疲倦及睡意。根據澳洲藥品管理局指引，CBD的每日建議攝取量按體重計算，每公斤最多可攝取0.5mg。