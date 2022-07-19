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健康
2022-07-19 15:30:17

CBD｜甚麼是大麻二酚？

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CBD是大麻植物中的其中一種大麻素。

CBD是大麻植物中的其中一種大麻素。

政府計劃今年內提交修例，將大麻二酚(CBD)納入《危險藥物條例》，現時本港市面上有不少大麻二酚產品，聲稱有消炎止痛、幫助入睡等作用，到底CBD是甚麼？

CBD

市面上有不少含有大麻二酚的產品。

大麻素

根據衛生署資料，CBD其實是大麻植物中的其中一種大麻素，並無精神活性作用及沒有被用作毒品濫用的風險，不屬於危險藥物，及不受《危險藥物條例》監管。只要產品中不含四氫大麻酚(THC)，市民就可以合法購買及擁有有關產品。

CBD

市民現時可合法購買及擁有CBD產品。

改善睡眠質素

CBD可以治療痛楚、焦慮症及炎症等，亦可改善睡眠質素、紓緩壓力、改善皮膚的發炎、敏感泛紅等狀況，因此在歐美地方備受熱捧。

 

建議攝取量

使用CBD產品後，會有一種鎮定、紓緩及放鬆感覺，亦有可能出現疲倦及睡意。根據澳洲藥品管理局指引，CBD的每日建議攝取量按體重計算，每公斤最多可攝取0.5mg

睡覺

使用CBD產品後有機會出現睡意。

無濫用或成癮案例報告

世界衛生組織曾於2018年一份報告中表示，暫未發現CBD使用相關的公共健康問題，亦無關於使用CBD濫用或成癮的案例報告。惟16歲以上人士、孕婦、哺乳中的女士，及患有長期病患人士，都應該在使用前徵詢醫生意見。

 

政府計劃修例禁止？

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