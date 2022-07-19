CBD｜甚麼是大麻二酚？

政府計劃今年內提交修例，將大麻二酚(CBD)納入《危險藥物條例》，現時本港市面上有不少大麻二酚產品，聲稱有消炎止痛、幫助入睡等作用，到底CBD是甚麼？
大麻素
根據衛生署資料，CBD其實是大麻植物中的其中一種大麻素，並無精神活性作用及沒有被用作毒品濫用的風險，不屬於危險藥物，及不受《危險藥物條例》監管。只要產品中不含四氫大麻酚(THC)，市民就可以合法購買及擁有有關產品。
改善睡眠質素
CBD可以治療痛楚、焦慮症及炎症等，亦可改善睡眠質素、紓緩壓力、改善皮膚的發炎、敏感泛紅等狀況，因此在歐美地方備受熱捧。
建議攝取量
使用CBD產品後，會有一種鎮定、紓緩及放鬆感覺，亦有可能出現疲倦及睡意。根據澳洲藥品管理局指引，CBD的每日建議攝取量按體重計算，每公斤最多可攝取0.5mg。
無濫用或成癮案例報告
世界衛生組織曾於2018年一份報告中表示，暫未發現CBD使用相關的公共健康問題，亦無關於使用CBD濫用或成癮的案例報告。惟16歲以上人士、孕婦、哺乳中的女士，及患有長期病患人士，都應該在使用前徵詢醫生意見。
政府計劃修例禁止？
大麻二酚現時不受《危險藥物條例》監管…詳情請按此
CBD已OUT？
最近「菌菇美容」一躍成為歐美時尚界的美容新寵…詳情請按此
各國如何限制CBD？
現時大部分歐美國家…詳情請按此