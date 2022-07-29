MIRROR演唱會意外｜頸椎創傷難完全康復 嚴重或帶來永久傷害

頸部是十分重要的地方，腦部將訊息傳送到身體各部分如四肢或其他器官，都要經過脊髓以及分支開去的神經線，所以腦有堅固的頭骨保護，而脊髓就由脊椎骨包裹。有註冊脊醫便指出，如果頸椎受到不當擠壓或創傷，或會帶來嚴重的永久傷害，隨時「比死更難受」。

人氣男團MIRROR在紅磡體育館舉辦演唱會連日發生大小意外，周四（28日）晚第4場演出途中吊在半空的大銀幕突然墮下擊中台上兩名舞蹈員友李啟言(阿Mo)及張梓峯，據指阿Mo頸椎第四節骨折，有機會身體機能或會否受到影響。

註冊脊醫王俊華表示，頸椎受創有可能引起頸椎大動脈撕裂、頸椎間盤突出、頸椎滑脫、頸椎骨折，甚至是體位性窒息死亡。

頸椎問題或令腦神經受損

王俊華指，如頸椎受壓，或會令腦神經受損：「氣管位置會不暢通，如果壓到頸椎大動脈，當長時間阻礙供血上腦，又或頸椎大動脈輕微撕，形成血栓，就可能令腦部缺氧，或引致不能修復的腦神經受損。情況就如幾乎每年都有人因按摩頸部等而失明或中風一樣。」值得一提是，美國曾有一個針對脊醫治療頸椎關節的研究，指出每60萬人到髮型屋，將頭枕在洗手盤邊洗頭，就會有一個可能中風。

頸椎受傷或導致癱瘓

如意外直接傷害頸椎，令頸椎滑脫、頸椎骨折或頸椎間盤突出等，問題會更加嚴重：「頸椎滑脫即骨與骨之間本應連貫但出現了前後錯位情況，可能會擠壓甚至直接傷害到脊髓；頸椎間盤突出即是椎間盤撕裂並突出，壓住神經線。」影響將視乎哪一節的頸椎受傷。「如頸椎較高位置有椎間盤突出，或會有嚴重頭痛；如較低位置的話，可影響手部活動，出現麻痹、痛、力量減少、無知覺的情況。至於頸椎滑脫，大部分個案都不能完全復元，若壓到脊髓，就會影響到該節頸椎以下所有神經線，舉例如第5節頸椎壓到脊髓，就代表肩膊以下到腳的神經線都出現問題，有可能四肢癱瘓，失去活動能力，可說比死更難受。」

頸椎治療分秒必爭

王俊華續指：「處理頸椎問題，首先須固定病人的頭部和頸椎位置，因為任何新的郁動都會令周邊神經水腫、發炎、受傷或令受壓更嚴重，當脊椎骨不能再保護脊髓，稍微的移動可立即將病人殺死。另外，要盡快找腦神經科醫生作評估和治療，因為神經系統一旦受傷害，將永久不能復元。手術後病人亦需要長時間物理治療，讓四肢回復活動能力，還有不少器官也受到影響，而需要永久或長期的治療。」