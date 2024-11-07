Pull Up Bar訓練｜引體上升杆在家加強背肌二頭肌

留家做運動，是疫情後不少人的選擇。在家運動其中一個最需要解決的問題是如何訓練背部，因為牽涉到拉的動作，而家中事實上沒有太多合適重量的東西讓你拉。所以最佳的解決方法是使用Pull Up Bar（引體上升杆），一個引體上升動作，就可以訓練整個背部以及二頭肌，另外一些動作亦可用於訓練腹肌。

Pull Up Bar可訓練背部二頭肌腹肌

Pull Up Bar在市面上有很多選擇，有的是靠「迫」在兩邊牆上，有的利用門框支撐，也有一些需要在牆上鑽洞，各適其適。今日先介紹最簡單的引體上升，亦有不同難度版本，所有人也適合練習。