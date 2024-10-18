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健康
2024-10-18 10:53:00

RSV症狀及預防方法一文睇清 呼吸道融合病毒是甚麼？（有片）

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呼吸道融合病毒(RSV)是嬰幼兒呼吸道常見的病毒感染。

呼吸道融合病毒(RSV)是嬰幼兒呼吸道常見的病毒感染。

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呼吸道融合病毒(英文︰Respiratory Syncytial Virus，簡稱RSV)是嬰幼兒呼吸道常見的病毒感染，是造成一歲以下嬰兒住院的主因。RSV有極高傳染性，亦有機會引起細支氣管炎和肺炎等嚴重的肺部感染。本文會解釋RSV的症狀及RSV預防方法，家長注意。

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RSV傳染途徑

RSV好發於冬季，約11至3月，每3個嬰兒中就有一人在一歲前感染RSV，其傳染途徑是透過咳嗽、打噴嚏或受感染表面的飛沫進入眼睛、鼻子或嘴巴而感染，並在一周內由感冒症狀變成需要入院的狀況。

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家長注意｜呼吸道融合病毒(RSV)是甚麼？有咩症狀？可以點預防？

半歲或以下嬰兒表現的症狀可能為煩躁不安及食慾下降等。

RSV症狀

  • 咳嗽
  • 流鼻涕
  • 喘鳴
  • 食慾下降
  • 打噴嚏
  • 發燒
  • 鼻塞

要注意，半歲或以下嬰兒表現的症狀可能為煩躁不安、食慾下降、活動力減少和呼吸困難。

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家長注意｜呼吸道融合病毒(RSV)是甚麼？有咩症狀？可以點預防？

如嬰兒出現有關症狀，家長應立即帶他們求醫。

如嬰兒出現以下症狀，家長應立即帶他們求醫。

  • 呼吸短促、淺而異常快
  • 咳嗽伴喘鳴音
  • 呼吸時鼻孔會張開
  • 食慾不佳
  • 疲倦
  • 嘴唇和指甲發紫
  • 發燒
家長注意｜呼吸道融合病毒(RSV)是甚麼？有咩症狀？可以點預防？

維持良好衛生習慣有助預防RSV。

預防RSV方法

要預防RSV，家長及小朋友平時都要維持良好衛生習慣，包括：

  • 勤洗手
  • 清潔和消毒物件表面，尤其是小朋友的玩具
  • 避免接觸有感冒或流感症狀的人
  • 出現症狀時避免親吻及觸摸子女
  • 咳嗽或打噴嚏時摀住臉
  • 避免在出現感冒症狀時共用餐具

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