世界盃2022｜球迷巴黎慶祝變衝突 警施催淚彈拘最少74人

世界盃昨晚的兩場八強賽，摩洛哥擊敗葡萄牙，首次殺入四強，居於法國巴黎的摩洛哥人湧到街上慶祝。其後法國勝英格蘭成另一支殺入四強的球隊，更多球迷上街慶祝，聚集約2萬人。興奮的球迷在香榭麗舍大道發放煙花，但到了午夜氣氛轉變，有人開始破壞店舖櫥窗，數輛電單車遭縱火。報道指，有人將煙花拋向警員，又擲石頭和木頭等雜物，以及破壞店舖和車輛。在購物街的Dior店舖外，警方向人群施放催淚彈驅散。雙方衝突其後愈演愈烈，社交網上載片段可見，有警員腳踢倒地的民眾。據悉，衝突中最少74人被拘捕。