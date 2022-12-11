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國際
2022-12-11 18:35:19

世界盃2022｜球迷巴黎慶祝變衝突 警施催淚彈拘最少74人

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世界盃昨晚的兩場八強賽，摩洛哥擊敗葡萄牙，首次殺入四強，居於法國巴黎的摩洛哥人湧到街上慶祝。其後法國勝英格蘭成另一支殺入四強的球隊，更多球迷上街慶祝，聚集約2萬人。興奮的球迷在香榭麗舍大道發放煙花，但到了午夜氣氛轉變，有人開始破壞店舖櫥窗，數輛電單車遭縱火。報道指，有人將煙花拋向警員，又擲石頭和木頭等雜物，以及破壞店舖和車輛。在購物街的Dior店舖外，警方向人群施放催淚彈驅散。雙方衝突其後愈演愈烈，社交網上載片段可見，有警員腳踢倒地的民眾。據悉，衝突中最少74人被拘捕。

首支非洲及阿拉伯球隊殺入四強

作為一支非洲和阿拉伯球隊，摩洛哥打破宿命闖入四強。之前曾有3隊非洲球隊進入半準決賽，惜八強止步，包括喀麥隆(1990年)、塞內加爾(2002年)及加納(2010年)。摩洛哥打破了世界盃的玻璃天花，摩洛哥、其他阿拉伯地區、歐洲城市倫敦、布魯塞爾和巴黎，以及美國紐約市等地都有民眾上街慶祝。

摩洛哥 摩洛哥
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