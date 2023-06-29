代糖壞處｜汽水香口膠中常見 世衛旗下組織︰代糖阿斯巴甜「可能致癌」

路透社等引述知情人士稱， WHO旗下國際癌症研究機構(IARC)本月召開專家會議、檢視已知的研究數據後作出決定，下月將首度把阿斯巴甜列為可能致癌物。但據報WHO轄下負責食品添加物的專家委員會JECFA，將於差不多時間公布食用阿斯巴甜的安全值。

「阿斯巴甜」(Aspartame)是常見的代糖之一，無糖汽水或其他飲品以至香口膠都常會見到其身影，其安全性向來受到關注，最新傳出世衛組織(WHO)旗下的癌症研究組織，即把阿斯巴甜列為「對人體可能致癌」(possibly carcinogenic to humans)的物質。

阿斯巴甜｜國際甜味劑協會反駁︰建基於不可信可研究

阿斯巴甜的安全性過去一直受關注，自八十年起，JECFA認為攝取量不超過每日上限仍屬安全，例如體重60公斤的成年人每日需喝12至36罐無糖汽水才有風險。

但路透社指，IARC曾被批評對很難避免的事發出不必要警告，例如曾夜班工作及攝取紅肉列為「很可能致癌」(probably cancer-causing)，以及把使用手機則列為「可能致癌」(possibly cancer-causing)。

國際甜味劑協會(ISA)秘書長亨特伍德(Frances Hunt-Wood)回應消息稱，「IARC並非一個食品安全機構，他們對阿斯巴甜的評估不夠科學全面，並且基於被廣泛證明不可信的研究」。該協會對IARC的評估表示「嚴重關切」，指其「可能會誤導消費者」。