內塔尼亞胡宣布防長格蘭特復職　以巴衝突持續發酵

以色列與巴勒斯坦關係緊張局勢升級，總理內塔尼亞胡改變主意，讓上月撤換的國防部長格蘭特復職，應對當前安全危機。內塔尼亞胡表示，兩人已經解決因為司法改革引發的分歧，決定暫時押後司法改革的立法程序。

內塔尼亞胡推行司法改革連月觸發示威，加蘭特上月公開呼籲停止推行司法改革，內塔尼亞胡即日宣布將他撤職，再度引發大型上街抗議。面對日益嚴重的安全問題，內塔尼亞胡宣布將加蘭特復職，指兩人已解決就司法改革引發的分歧。

內塔尼亞胡最終決定暫緩司法改革的立法程序，但仍未能平息公眾的不滿，示威團體認為，推遲司法改革並不足夠，會繼續發起示威，直至國會否決法案。。有民調顯示，若現在舉行大選，內塔尼亞胡會失去國會逾三分之一議席，其極右聯盟政府，將無法繼續控制國會。