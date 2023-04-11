內塔尼亞胡宣布防長格蘭特復職　以巴衝突持續發酵

以色列與巴勒斯坦關係緊張局勢升級，總理內塔尼亞胡改變主意，讓上月撤換的國防部長格蘭特復職，應對當前安全危機。內塔尼亞胡表示，兩人已經解決因為司法改革引發的分歧，決定暫時押後司法改革的立法程序。
內塔尼亞胡推行司法改革連月觸發示威，加蘭特上月公開呼籲停止推行司法改革，內塔尼亞胡即日宣布將他撤職，再度引發大型上街抗議。面對日益嚴重的安全問題，內塔尼亞胡宣布將加蘭特復職，指兩人已解決就司法改革引發的分歧。
內塔尼亞胡最終決定暫緩司法改革的立法程序，但仍未能平息公眾的不滿，示威團體認為，推遲司法改革並不足夠，會繼續發起示威，直至國會否決法案。。有民調顯示，若現在舉行大選，內塔尼亞胡會失去國會逾三分之一議席，其極右聯盟政府，將無法繼續控制國會。
非法殖民區居民與巴勒斯坦人衝突
另一方面，以色列約旦河西岸一個非法殖民區，有數千人集會，要求內塔尼亞胡政府兌現承諾將殖民區合法化。群眾之後遊行，引起附近的巴勒斯坦人不滿，向以軍掟石，以軍發射催淚彈還擊，紅新月會表示有約190人受傷。以軍同日到西岸杰里科附近一個難民營，搜捕早前襲擊以色列人的疑犯，巴勒斯坦衞生部指，1名15歲少年中彈死亡。以巴衝突今年急劇惡化，至今逾90名巴勒斯坦人被殺，另有至少19名以色列人及外國人遇害。