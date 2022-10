卓慧思赴國會「卑躬屈膝」道歉︰對不起我錯了 三分一黨人想約翰遜回朝(有片)

面對巨大下台壓力的英國首相卓慧思,周三在國會接受議員質詢,是財相侯俊偉日前撤回大部分減稅措施後首次。面對國會內「辭職」叫囂聲,卓慧思堅持不會辭職,英國《每日郵報》指她明顯慌亂(clearly-rattled)。

卓慧思被質問為何原任財相關浩霆(Kwasi Kwarteng)烏紗不保,她卻可以留低時,她回應稱︰「我已非常清楚的表明,對不起,我犯了錯」(I have been very clear that I am sorry and that I have made mistakes),稱其目前要做的事是去改變施政方向,為國民效力,但其言論被形容為「卑躬屈膝的道歉」(grovelling apology)。在野工黨領袖施紀賢(Keir Starmer)質問卓慧思會否在聖誕前、其「經濟幻想以災難收場」後下台,她重申不會辭職,「我是鬥士而非退出者」(I'm a fighter, not a quitter)。

逼宮卓慧思|民調︰32%保守黨人支持約翰遜回朝

YouGov最新民調顯示,不滿意政府表現的受訪者高達77%,較10月9日的調查上升7個百分點,認同其表現的只得7%,跌6個百分點。YouGov並訪問了530名保守黨人,有55%認為她應下台,38%支持她留任,情況與前任首相約翰遜被逼宮辭職之前(59%認為應下台、36%支持留任)相若。如果卓慧思下台,最多黨人支持約翰遜回朝(32%)出任首相,其次是在月前黨魁選舉中敗給卓慧思的前財相辛偉誠(Rishi Sunak、23%),現任國防大臣華禮仕(Ben Wallace、10%)及現任樞密院院長兼下議院領袖莫佩琳(Penny Mordaunt、9%)緊隨其後。