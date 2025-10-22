印度七旬翁火化前彈起身嚇壞親友 原來扮死想知村民有幾愛佢(有片)

在喪禮上，拉爾被送去火化。(互聯網)

好玩唔玩玩呢啲！？印度一名74歲老翁舉殯，正要火化之際卻突然「復活」站起來，把親友們嚇壞，其後弄清事件才得知他根本沒死，扮死的動機更讓人啼笑皆非。

印媒報道，事發於比哈爾邦(Bihār)加雅市(Gaya)一條村落，74歲男子拉爾(Mohan Lal)是退役空軍，因為想知道自己離世後，親友和村民們會否想念他，竟然假裝死亡，還花大筆錢搞喪禮，結果過百村民出席。