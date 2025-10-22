熱門搜尋:
萬聖節2025 新店關注組 大閘蟹 全運會 劉俊謙 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-10-22 19:20:50

印度七旬翁火化前彈起身嚇壞親友 原來扮死想知村民有幾愛佢(有片)

分享：
在喪禮上，拉爾被送去火化。(互聯網)

在喪禮上，拉爾被送去火化。(互聯網)

好玩唔玩玩呢啲！？印度一名74歲老翁舉殯，正要火化之際卻突然「復活」站起來，把親友們嚇壞，其後弄清事件才得知他根本沒死，扮死的動機更讓人啼笑皆非。

印媒報道，事發於比哈爾邦(Bihār)加雅市(Gaya)一條村落，74歲男子拉爾(Mohan Lal)是退役空軍，因為想知道自己離世後，親友和村民們會否想念他，竟然假裝死亡，還花大筆錢搞喪禮，結果過百村民出席。

在喪禮上，拉爾被送去火化。(互聯網) 在喪禮上，拉爾被送去火化，卻突然彈起。(互聯網) 拉爾平日樂善好施，對村裡建樹良多，受到村民愛戴。(互聯網) 拉爾最近捐錢，在村裡興建一座新的火葬場，以解決雨天無法火葬的問題。(互聯網) 村民出席拉爾一手炮製的葬禮。(互聯網)

老翁是大善人 受村民愛戴

就在送葬隊伍和「遺體」即將抵達火葬區時，拉爾突然「復活」，從抬架上起身，親友們當場嚇了一跳。拉爾事後表示，「人死後，大家會抬著棺木，我只是想親眼看看，有幾多人會出席的葬禮，人們會給我多少的愛和尊重」。

adblk5

報道指，拉爾平日樂善好施，對村裡建樹良多，受到村民愛戴。他最近才捐出60萬印度盧比(約5.3萬港元)，在村裡興建一座新的火葬場，以解決雨天無法火葬的問題，惠及村民。

ad