印度指中國手機品牌Oppo逃稅5.5億美元　Oppo稱已償還部分

印度政府周三(13日)發出聲明顯示，印度稅務情報局一項調查發現，中國智慧型手機製造商Oppo逃避價值5.5億美元的關稅，並已向Oppo印度發出通知，要求其繳納關稅。Oppo印度在聲明中已承認當局對他的指控，並已經償還了約5,650萬美元欠稅。

Oppo是印度最大的智能手機零售商。印度政府聲明指出，印度調查人員發現有證據表明，在用於手機生產的進口物品上，Oppo「故意」錯誤地申報了某些進口商品的描述，不當地使用關稅豁免；並指控Oppo支付特許權使用費，但並未按照印度法律的要求將這筆費用加入到進口貨物的交易價值中。聲明亦提到，稅收情報部門還建議對Oppo印度、其僱員和Oppo中國進行處罰，但並未詳細說明。

小米被扣押逾7億美元 Vivo 被查封近6千萬美元

印度當局於5月底大規模對逾500中資企業審查。印度政府以違反外匯相關規定為由，扣押小米在印度市場約7.25億美元的銀行資金，認為小米以權利金為由不法向海外匯出高於555億盧比等值外幣。另一家中國手機製造商Vivo亦被指控在印度註冊成立時使用了偽造的文件，因而被當局查獲了與Vivo India相關的119個銀行賬戶，價值5,870萬美元。

中國駐印度大使館上周批評印度當局「頻繁調查」是阻礙了印的營商環境，削弱了外國企業在當地的投資和經營的信心和意願。