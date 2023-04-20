古巴總統迪亞斯卡內爾成功連任

迪亞斯卡內爾如外界如期一樣，在470人的議會中當選。他在2018年接替卡斯特羅（Raul Castro）成為古巴總統以及在2021年成為古巴共產黨的第一書記。在連任後，迪亞斯卡內爾宣布大多數的部長都會留任。外媒指，根據古巴的法律，總統僅有2個5年任期，而且必須在60歲前開始任期，然而新政府中沒有主要變動及新面孔，因此相信迪亞斯卡內爾沒有指名繼任人。

62歲的迪亞斯卡內爾原本是電力工程師，在接任古巴總統後，古巴面對經濟的危機。原因是美國在特朗普（Donald Trump）接手後，向古巴實施最嚴厲的制裁，同時依賴旅遊業的古巴又面對疫情的打擊，令國內的食物及藥物短缺問題加劇。在2021年中，古巴人因為停電，而引發對自由及生活環境變差的不滿，爆發自古巴革命以來的最大反政府示威。迪亞斯卡內爾之後在國營電視上鼓勵支持者到街頭為秩序而戰。

指美國推動反政府示威

之後數以百計示威者被捕，迪亞斯卡內爾指示威者受美國指示，目標是推翻古巴政府。美國拜登政府之後就以更多的制裁回應，並要求釋放示威人士。