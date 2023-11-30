哈佛大學明年設Taylor Swift相關課程，探討歌詞音樂影響力。

美國著名學府哈佛大學（Harvard University）和佛羅里達大學（University of Florida）將於明年春季學期開設關於樂壇天后Taylor Swift的研究课程，剖析這位33歲流行女歌手的作品集，了解她的歌詞、音樂與其影響力。
哈佛大學英語系教授Stephanie Burt坦言自己是Taylor Swift的Fans，喜歡得將Taylor Swift帶入課室。據知，相關課程名為「Taylor Swift and Her World」。Stephanie Burt想通過研究Taylor Swift的職業生涯來探討美國文化的變化，指導學習Fans文化、名人文化、青春期、成年期和非法盜版等話題。課程結束後，學生將獲得大學學分。
佛羅里達大學同樣將於明年春季開設Taylor Swift相關的課程，據指，課程將對Taylor Swift的歌曲創作進行為期13星期的討論及研究，並將會把她的歌詞與其他著名女歌手的作品進行比較學習，同時剖析「舊情、不忠、衰老和雙重標準」等主題。在這一分榮譽課程中，學生將被要求注釋歌詞，分析主題並參與課堂討論。
多間學府早已開設與Taylor Swift有關課程
其實哈佛大學和佛羅里達大學已經遲了，Taylor Swift並非首次進入學術界，包括德克薩斯州大學奧斯汀分校（University of Texas at Austin）、亞利桑那州立大學（Arizona State University）、史丹福大學（Stanford University）及柏克萊加州大學（University of California，Berkeley）都早已開設了涉及Taylor Swift的相關課程。事實上，今年是Taylor Swift大豐收的一年，她不僅贏得10座Billboard音樂大獎、6項格林美大獎提名，同時發行了2張重錄專輯，以及開始世界巡迴《The Eras Tour 》、大電影《Taylor Swift |The Eras Tour concert film》上映等。