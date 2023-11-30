哈佛大學明年設Taylor Swift相關課程，探討歌詞音樂影響力。

美國著名學府哈佛大學（Harvard University）和佛羅里達大學（University of Florida）將於明年春季學期開設關於樂壇天后Taylor Swift的研究课程，剖析這位33歲流行女歌手的作品集，了解她的歌詞、音樂與其影響力。

哈佛大學英語系教授Stephanie Burt坦言自己是Taylor Swift的Fans，喜歡得將Taylor Swift帶入課室。據知，相關課程名為「Taylor Swift and Her World」。Stephanie Burt想通過研究Taylor Swift的職業生涯來探討美國文化的變化，指導學習Fans文化、名人文化、青春期、成年期和非法盜版等話題。課程結束後，學生將獲得大學學分。

佛羅里達大學同樣將於明年春季開設Taylor Swift相關的課程，據指，課程將對Taylor Swift的歌曲創作進行為期13星期的討論及研究，並將會把她的歌詞與其他著名女歌手的作品進行比較學習，同時剖析「舊情、不忠、衰老和雙重標準」等主題。在這一分榮譽課程中，學生將被要求注釋歌詞，分析主題並參與課堂討論。