哈佛大學明年設Taylor Swift相關課程，探討歌詞音樂影響力。

哈佛大學英語系教授Stephanie Burt坦言自己是Taylor Swift的Fans,喜歡得將Taylor Swift帶入課室。據知,相關課程名為「Taylor Swift and Her World」。Stephanie Burt想通過研究Taylor Swift的職業生涯來探討美國文化的變化,指導學習Fans文化、名人文化、青春期、成年期和非法盜版等話題。課程結束後,學生將獲得大學學分。

多間學府早已開設與 Taylor Swift 有關課程

其實哈佛大學和佛羅里達大學已經遲了,Taylor Swift並非首次進入學術界,包括德克薩斯州大學奧斯汀分校(University of Texas at Austin)、亞利桑那州立大學(Arizona State University)、史丹福大學(Stanford University)及柏克萊加州大學(University of California,Berkeley)都早已開設了涉及Taylor Swift的相關課程。事實上,今年是Taylor Swift大豐收的一年,她不僅贏得10座Billboard音樂大獎、6項格林美大獎提名,同時發行了2張重錄專輯,以及開始世界巡迴《The Eras Tour 》、大電影《Taylor Swift |The Eras Tour concert film》上映等。