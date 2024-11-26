哈里梅根傳分居 美媒指寓所曾現搬屋貨車｜英國王室

美國八卦網站Rador Online引述英國王室知情人士稱，哈里王子和夫人梅根的童話婚姻岌岌可危，目前已「幾乎過著分隔兩地的生活」。

報道指，曾經熱衷於公開露面的梅根，對上一次露面已是10月的事，10月5日短暫出席於洛杉磯兒童醫院舉行的活動；而哈里則獨自在全球各地奔走，與妻子及一對子女分隔的時間，屬歷來最長一次。

哈里梅根｜王室專家︰他們似乎各走各路

報道引述王室專家丹皮爾(Phil Dampier)說，「我疑惑梅根和哈裡的婚姻還可維持多久」，「他們似乎各走各路，分開的時間很多」。報道又指，令離婚猜測火上加油的是，夫婦位於加州蒙特西托市(Montecito)價值1,400萬美元的豪宅外，早前曾出現搬屋貨車，令人懷疑一些變化正在醞釀(changes are indeed in the works)。