哈里梅根傳分居 美媒指寓所曾現搬屋貨車｜英國王室

美國八卦網站Rador Online引述英國王室知情人士稱,哈里王子和夫人梅根的童話婚姻岌岌可危,目前已「幾乎過著分隔兩地的生活」。

報道指,曾經熱衷於公開露面的梅根,對上一次露面已是10月的事,10月5日短暫出席於洛杉磯兒童醫院舉行的活動;而哈里則獨自在全球各地奔走,與妻子及一對子女分隔的時間,屬歷來最長一次。

哈里梅根|王室專家︰他們似乎各走各路

報道引述王室專家丹皮爾(Phil Dampier)說,「我疑惑梅根和哈裡的婚姻還可維持多久」,「他們似乎各走各路,分開的時間很多」。報道又指,令離婚猜測火上加油的是,夫婦位於加州蒙特西托市(Montecito)價值1,400萬美元的豪宅外,早前曾出現搬屋貨車,令人懷疑一些變化正在醞釀(changes are indeed in the works)。