哈里梅根傳分居 美媒指寓所曾現搬屋貨車｜英國王室

美國八卦網站Rador Online引述英國王室知情人士稱，哈里王子和夫人梅根的童話婚姻岌岌可危，目前已「幾乎過著分隔兩地的生活」。
報道指，曾經熱衷於公開露面的梅根，對上一次露面已是10月的事，10月5日短暫出席於洛杉磯兒童醫院舉行的活動；而哈里則獨自在全球各地奔走，與妻子及一對子女分隔的時間，屬歷來最長一次。
哈里梅根｜王室專家︰他們似乎各走各路
報道引述王室專家丹皮爾(Phil Dampier)說，「我疑惑梅根和哈裡的婚姻還可維持多久」，「他們似乎各走各路，分開的時間很多」。報道又指，令離婚猜測火上加油的是，夫婦位於加州蒙特西托市(Montecito)價值1,400萬美元的豪宅外，早前曾出現搬屋貨車，令人懷疑一些變化正在醞釀(changes are indeed in the works)。
哈里近月單拖出訪，盡展親民一面︰
哈里梅根｜哈里重新建立親民王室成員形像
哈里與梅根對上一次一起公開現身是在今年8月，當時他們在哥倫比亞訪問。報道引述一名高級王室侍從稱，「幾乎3個月了，哈里再沒有跟在梅根身後」，「對於自2018年結婚以來一直如影隨形的二人來說，這是令人震驚的，一切跡象都顯示他們正各走各路」。該名高級王室侍從認為，哈里似乎突然走出梅根的陰影，重新建立親民的王室成員形像。
哈里梅根｜「分頭行動」可能只是公關策略
但亦有報道指，哈里及梅根「分頭行動」是二人一項新的公關策略嘗試。另一位王室專家Richard Fitzwilliams向英國GB News表示，「這明顯是新策略。夫婦會盡可能宣傳自己……他們已試過在尼日利亞及哥倫比亞進行所謂的『王室』訪問，如今則有單人行程，他們在試驗」，「他們要保持曝光，但現階段又不宜攻擊王室，於是想出新的策略」，故未必是婚姻亮紅燈。