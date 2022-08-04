唔駛精子卵子「科學怪鼠」胚胎誕生 有腦有心跳 整來有乜居心？

經典小說《科學怪人》講述瘋狂科學家在實驗室創造出嶄新生命，以色列科學家近日一項科研突破，亦成功在實驗室培育出有腦、有心跳的老鼠早期胚胎，重點是過程沒有使用精子或卵子。但這批科學家不但不瘋狂，還將有助解決人類移植用器官短缺問題，更可望解決相關的道德爭議，靠的就是被醫學界寄予厚望的幹細胞技術，只需要老鼠的皮膚細胞，便可培育成早期胚胎。

《以色列時報》報道，該國魏茨曼科學研究所(Weizmann Institute of Science)的人員，在美國《細胞》(Cell)期刊上發表論文，表示利用從小鼠皮膚提取的幹細胞，在沒有精子、卵子及子宮的情況下，培育出小鼠早期胚胎模型。

幹細胞培育小鼠早期胚胎 為了器官

胚胎模型存活了8.5天，接近小鼠20天妊娠期的一半，這時許多器官都已形成早期模樣，包括跳動的心臟、褶皺良好的大腦、神經管和腸道等。研究人員表示，與天然小鼠胚胎相比，以上述方法培育出來的早期胚胎模型，在內部結構形狀和細胞基因表達模式上有95%相似。

報道指上述研究的另一關鍵，是一套特製的孕育器，嚴格控制氣體濃度、壓力及溫度，並注滿自行研發的培養液，可為小鼠胚胎提供所需營養、荷爾蒙及糖份等。孕育器會不斷旋轉，防止小鼠胚胎黏附在器皿上。

幹細胞新研究 如何解決器官短缺問題？

領導研究的教授漢納(Jacob Hanna)稱，未來有望在今次研究基礎上，進一步培養人造人類胚胎結構，從而提供可用於移植的組織及器官等。簡單而言，這方法一旦成功，未來的病人只需用皮膚或血液幹細胞，便可培育出「人類胚胎結構」——它不是可以孕育成人的胚胎，故道德爭議較小。然後再從胚胎結構中，提取可以進一步培育出特定器官的細胞，再培育成器官後，便可移植在病人身上。