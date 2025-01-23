國際分析｜特朗普撤銷「出生公民權」能否成功？有何爭議及步驟？

美國總統特朗普回朝後即簽署一系列行政命令，最為矚目的其中一項是重新詮釋何謂「出生公民權」(birthright citizenship)，將令無數非法移民在美國誕下的子女，以及合法赴美的孕婦所誕子女，再不能自動獲得公民權。多個民主黨州份及城市已對此發起法律挑戰。 美國憲法出生公民權的定義 出生公民權是指，任何在美國出生的人都會成為公民，這源自1868年添加到憲法中的第14修正案的公民權條款(the Citizenship Clause of the 14th Amendment)。該修正案訂明：「在美國出生或歸化且受其管轄的所有人，是美國和其所居州份的公民」。(All persons born or naturalized in the United States and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside)。1952年的《移民和國籍法》(The Immigration and Nationality Act)也定義了公民並包含類似說法。

當中的例外情況是，在美國出生並具有外交豁免權的外國外交官的子女，不會獲得美國公民身份，因為他們不受美國管轄權的約束。 美國國土安全部估計，截至2022年1月，該國約有1,100萬名非法移民，有分析師料最新數字已增至1,300萬至1,400萬。特朗普除不滿這些非法行民在美國出生的子女獲得公民身份，亦抱怨來美產子的外國婦女，孩子也自動成為美國人。 特朗普的行政命令內容 特朗普的行政命令宣稱，若母親在美國非法居留，而父親又並非美國公民或合法永久居民，嬰兒出生後將不能自動獲得公民身份。該行政命令並稱，就算母親在美國合法居留，但只屬暫時居留，例如持學生或旅遊簽證入境，而父親並非美國公民或合法永久居民的話，嬰兒出生後同樣不會獲得公民身份。

最高法院有何說法？重要案例為「黃德金案」 路透社稱，美國最高法院至今尚未說明出生公民權，是否適用於非法居留者在美國出生的子女。 主要的出生公民權案例可追溯到1898年的「黃德金案」(United States v. Wong Kim Ark)。黃德金(Wong Kim Ark)的父母均為來自中國廣東的移民，定居加州，他們被視為合法移民，但在當地時法律規定下，無法歸化為美國公民，而黃德金於1873年在舊金山(三藩市)出世，他於1894年前往中國後，被美國拒絕入境。黃金德於是對當局拒絕承認他生來就是美國公民一事，提出法律挑戰，最高法院最終裁定他是美國公民。案件成為所有美國境內出生者都是美國公民的里程碑式案例，亦是解讀憲法第14修正案的公民權條款的重要先例。

此外，最高法院亦曾在1884年關於選民登記的一場爭議中裁定，在美國出生的艾爾克(John Elk)不是美國公民，因為他是由美洲原住民所生，不受美國管轄。國會於1924年將美國公民身份擴展給美洲原住民。 「受美國管轄權約束」是爭論點 有反對「無條件出生公民權」的學者認為，若立法者希望所有在美國出生的人都成為公民，他們就不會在第14修正案中添加明確規定公民「受其管轄權約束」(subject to the jurisdiction)的條款。他們認為，這措辭是為排除非法進入境者，意味其在美國出生子女不會獲得公民身份。特朗普的行政命令認為「雙非子女」的子女並不受美國管轄權約束。

但據報多數學者不同意這說法。上述提及外交官在美出生的子女，因有外交豁免權而不受美國管轄權約束，故不會自動獲得出生公民權，有學者認為非法入境者跟外交官不同，他們並沒有法律豁免權，故理應享有出生公民權。 最少24個民主黨州及市提法律挑戰 截稿前已有最少24個民主黨州份及城市，包括新澤西、伊利諾伊等22個州、華盛頓特區、三藩市市政府，以及多個民權組織要求法院暫停特朗普的行政命令。有份發起訴訟的加州總檢察長邦塔(Rob Bonta)表示，有關行政命令明顯違憲，形容是「非美國」(un-American)，並遠超總統權限。華盛頓州檢察長布朗(Nick Brown)則稱，出生公民權已實施逾150年，「出生公民權清楚表明，公民身份不能以一個人的種族、民族或父母來自哪裡作為條件」，指總統無權改變。

若法院阻撓需修憲 料需時數年 若法院最終裁定憲法保護出生地公民權，特朗普則要透過修憲來改變狀況。修憲需要參眾兩院三分二議員支持，並須獲四分三的州立法機構批准，整個過程可能需時數年。自1992年以來，美國憲法從未被修正過。