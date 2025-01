國際分析｜特朗普撤銷「出生公民權」能否成功？有何爭議及步驟？

美國總統特朗普回朝後即簽署一系列行政命令,最為矚目的其中一項是重新詮釋何謂「出生公民權」(birthright citizenship),將令無數非法移民在美國誕下的子女,以及合法赴美的孕婦所誕子女,再不能自動獲得公民權。多個民主黨州份及城市已對此發起法律挑戰。

美國憲法出生公民權的定義

出生公民權是指,任何在美國出生的人都會成為公民,這源自1868年添加到憲法中的第14修正案的公民權條款(the Citizenship Clause of the 14th Amendment)。該修正案訂明:「在美國出生或歸化且受其管轄的所有人,是美國和其所居州份的公民」。(All persons born or naturalized in the United States and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside)。1952年的《移民和國籍法》(The Immigration and Nationality Act)也定義了公民並包含類似說法。