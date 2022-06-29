土耳其支持瑞典芬蘭加入北約

受到俄烏衝突刺激，瑞典及芬蘭早前申請加入簡稱北約的北大西洋公約組織 (NATO)，但遭土耳其極力反對，土耳其總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdogan)周二於北約峰會前，與瑞典及芬蘭的領袖及北約秘書長斯托爾滕貝格(Jens Stoltenberg)談判後，宣布撤回否決瑞典及芬蘭加入北約組織的決議案，同意兩國加入北約。土耳其、瑞典及芬蘭外長，在3國領導人及斯托爾滕貝格見證下簽署備忘錄。



斯托爾滕貝格宣布，土耳其已同意支持芬蘭及瑞典加入，3國並簽署備忘錄，回應土耳其的關注，包括武器出口及打擊恐怖主義等。芬蘭總統尼尼斯托(Sauli Niinisto)表示，談判取得突破，三國已簽署備忘錄。瑞典首相安德松(Magdalena Andersson)指，今次協議對瑞典、芬蘭及北約都有好處，可以令北約更加安全，她亦不擔心俄羅斯的反應，指俄方至今的反應都相當溫和。