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國際
2025-05-22 09:43:00

多國譴責以軍向外交人員鳴槍　以軍：為防進入未經授權區域(有片)

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多國譴責以軍向外交人員鳴槍，以軍：為防進入未經授權區域。(X)

多國譴責以軍向外交人員鳴槍，以軍：為防進入未經授權區域。(X)

20多個國家的外交使團人員星期三(21)到約旦河西岸傑寧市視察，評估人道情況期間，在傑寧難民營入口附近被駐守的以軍鳴槍警告，無人受傷。

網上片段顯示，外交人員聞槍聲後都反應驚愕並忙尋找掩護，在多次槍聲下，外交人員被逼返回座駕離開。事後多國齊聲譴責以軍鳴槍，要求以方徹查。巴勒斯坦傳媒報道，代表團成員包括中國、英國、俄羅斯及多個歐洲國家的外交人員。

在多次槍聲下，外交人員被逼返回座駕離開。(X) 在多次槍聲下，外交人員被逼返回座駕離開。(X)

以軍：對鳴槍造成不便深感遺憾

法國、意大利及葡萄牙傳召以色列駐當地大使，要求解釋，法國外長巴羅指不能接受，德國批評是無端開火。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯指事件威脅外交人員生命，呼籲以色列徹查，追究涉事者責任。土耳其就指事件再次顯示以色列無視國際法及人權。

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以軍就事件道歉，解釋代表團偏離獲批准的路線，促使部隊鳴槍警告，防止代表團進入未經授權的區域，行動未有造成人員傷亡，對鳴槍造成的不便深感遺憾。

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