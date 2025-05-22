多國譴責以軍向外交人員鳴槍　以軍：為防進入未經授權區域(有片)

約20多個國家的外交使團人員星期三(21日)到約旦河西岸傑寧市視察，評估人道情況期間，在傑寧難民營入口附近被駐守的以軍鳴槍警告，無人受傷。
網上片段顯示，外交人員聞槍聲後都反應驚愕並忙尋找掩護，在多次槍聲下，外交人員被逼返回座駕離開。事後多國齊聲譴責以軍鳴槍，要求以方徹查。巴勒斯坦傳媒報道，代表團成員包括中國、英國、俄羅斯及多個歐洲國家的外交人員。
以軍：對鳴槍造成不便深感遺憾
法國、意大利及葡萄牙傳召以色列駐當地大使，要求解釋，法國外長巴羅指不能接受，德國批評是無端開火。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯指事件威脅外交人員生命，呼籲以色列徹查，追究涉事者責任。土耳其就指事件再次顯示以色列無視國際法及人權。
以軍就事件道歉，解釋代表團偏離獲批准的路線，促使部隊鳴槍警告，防止代表團進入未經授權的區域，行動未有造成人員傷亡，對鳴槍造成的不便深感遺憾。
Another first from #Israel 🇮🇱/🇵🇸/🇪🇺 One hour ago, #Israeli soldiers fired at foreign diplomats from #European & #Arab states who were touring #Jenin #WestBank#IDF claims that the delegation 'deviated from the approved route,' leading soldiers to fire 'warning shots.' ....— Mahalaxmi Ramanathan (@MahalaxmiRaman) May 21, 2025
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