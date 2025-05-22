多國譴責以軍向外交人員鳴槍　以軍：為防進入未經授權區域(有片)

多國譴責以軍向外交人員鳴槍，以軍：為防進入未經授權區域。(X)

約20多個國家的外交使團人員星期三(21日)到約旦河西岸傑寧市視察，評估人道情況期間，在傑寧難民營入口附近被駐守的以軍鳴槍警告，無人受傷。

網上片段顯示，外交人員聞槍聲後都反應驚愕並忙尋找掩護，在多次槍聲下，外交人員被逼返回座駕離開。事後多國齊聲譴責以軍鳴槍，要求以方徹查。巴勒斯坦傳媒報道，代表團成員包括中國、英國、俄羅斯及多個歐洲國家的外交人員。