多間中國航空公司促華府放棄禁經俄領空限制　聯合航空要求範圍擴至國泰航空等

自俄烏戰事以來，莫斯科禁止美國的航空公司航班飛越俄羅斯，美方指現時情況令美國的航空公司面對不公平競爭。華府建議規定中國的航空公司，來往美中的航班不得飛越俄羅斯領空，禁令最快11月實施。多間中國航空公司則促請美國放棄有關計劃，中國東方航空表示，有關措施將令來往中美的航班飛行時間增加2至3小時，大大增加錯過連接航班的風險，亦會增加燃油消耗。中國航空和南方航空亦指，措施會影響大量旅客。南方航空預料，在11月至12月的假期旺季，將有最少2,800名旅客需要重新安排機票，可能影響出行計劃。

美國政府建議規定中國的航空公司，來往美中的航班不得飛越俄羅斯領空，中國多間航空公司呼籲華府放棄實施禁令。美國聯合航空要求特朗普政府，將禁止中國航班經俄羅斯領空進入美國的建議範圍擴展至國泰航空。

聯合航空：俄限制變相禁止恢復美中直飛航班

聯合航空在提交給美國運輸部的文件指出，俄羅斯禁止美國的航空公司飛越領空，變相禁止他們恢復往來美中的直飛航班。聯合航空同時要求特朗普政府，將禁止飛越俄羅斯領空的中國航班進入美國的建議範圍，擴展至國泰航空及其他以香港為基地的航空公司。

在北京，外交部早前表示，美方若施加運營限制，將不利兩國人員往來，建議美方應當反思自身政策對本國企業造成的影響，而不是無理打壓別國，讓全球消費者買單。