大阪世博錄2500萬人次入場　仍較預期低

日本大阪關西世界博覽會在周一（13日）閉幕，主辦方在今日（14日）公布，在184日的會期有逾2,550萬人次入場，雖然比起2005年的愛知縣世界博覽會及1990年大阪園藝博覽會的入場人數增加，但仍低於預期的2,800萬人次。
日本國際博覽會協會在今日公布，今年大阪世博會的入場人次達到25,578,986人次，比2005年在名古屋舉行的世博會約2,205萬人次，以及在1990年在大阪舉行的園藝博覽會2,313萬人次上升。至於直至10月3日為止，門票銷售亦達到約2,207萬張，當局已預計今次世博會可獲得盈利。然而與當局最初，預計2,820萬人次入場及賣出2,300萬張門票的數字仍有落差。不過當局已預料獲得最多280億日圓的盈餘。
日本媒體指，主要原因在於博覽會的初期入場人數低，當中在開幕第3日只得63,719人次入場，不過至9月開始入場人數已連續多日超過20萬。報道指出，在最後的30日時間，有約657萬人次入場，佔總入場人數逾四分之一，與過去在日本舉辦的博覽會情況類似。對於在最後階段預約門票售罄的情況，協會會長的十倉雅和在閉幕的記者會表示：「最後仍有人沒能來到世博會。我們一早就在呼籲人們盡早過來，可惜仍有人無法前來，對此我們感到抱歉了。」
至於大阪警察表示，在整個世博會的會期，在會場及周邊共接獲約2,870件事故，當中有約980宗為罪案，當中包括盜竊會場內的紀念品。而之後是火警鐘敵鳴、糾紛以及交通意外，另有包括兒童走失要處理的案件也有390宗。會場今日已經開始將展館內的展品遷出，並準備拆卸部份的展館。而世博會中的木造圓環，部份將會保留。