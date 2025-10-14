大阪世博錄2500萬人次入場　仍較預期低

日本大阪關西世界博覽會在周一（13日）閉幕，主辦方在今日（14日）公布，在184日的會期有逾2,550萬人次入場，雖然比起2005年的愛知縣世界博覽會及1990年大阪園藝博覽會的入場人數增加，但仍低於預期的2,800萬人次。

日本國際博覽會協會在今日公布，今年大阪世博會的入場人次達到25,578,986人次，比2005年在名古屋舉行的世博會約2,205萬人次，以及在1990年在大阪舉行的園藝博覽會2,313萬人次上升。至於直至10月3日為止，門票銷售亦達到約2,207萬張，當局已預計今次世博會可獲得盈利。然而與當局最初，預計2,820萬人次入場及賣出2,300萬張門票的數字仍有落差。不過當局已預料獲得最多280億日圓的盈餘。