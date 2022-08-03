天然砂｜天然砂用途係乜？沙灘啲沙算不算？商務部禁對台出口天然砂有乜影響？

沙灘的沙子亦是天然砂的一種。(路透社)

美國眾議院議長佩洛西訪台，引發中方強烈不滿及各方譴責。北京隨即作出多方位反制，其中商務部宣布即日暫停對台出口天然砂，究竟天然砂是甚麼？天然砂有何用途及功能？天然砂跟半導體又有何關係？

天然砂是甚麼？天然砂用途？

「天然砂」(natural sand)顧名思義，是由天然條件，包括風化、水衝及河洗，令岩石變成粒徑在5毫米以下的岩石顆粒，就是天然砂，當中包括天然海沙、湖沙、河沙或碎石砂(即礦物天然分裂為細小的砂粒)等，沙灘上的沙亦是天然砂的一種。至於以人為機械方法把石頭粉碎、炸裂礦山後產生的砂，則稱為「人工砂」或「機製砂」。

天然砂用途方面，各種天然砂可用於不同類型工程及製造業，如硅砂及石英砂等，主要用於建築業、玻璃工業或清潔金屬等；土質砂，包括高嶺土砂，主要用於制澆鑄模及耐火產品；長石砂，則用於陶瓷工業。

半導體晶片原料從天然砂提煉？

除了建築行業，砂亦是半導體行業主要原料，因製造晶片所需的硅(Silicon、即矽)，正是從石英砂中精煉出來，但相對於建築業，半導體行業對天然砂的用量很少。有分析認為，商務部禁止對台出口天然砂，首當其衝的是台灣的建造業。有台灣的混凝土業者聲稱，從大陸進口的天然砂不多，入口的大多是機製砂，但有建築商擔憂，供應商會因此坐地起價，引發連鎖影響，萬一建築商計錯成本，恐致虧本甚至倒閉。