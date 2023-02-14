寵物狗走失 主人勁焦急 原來上咗的士去機場 幸得司機歸還好心腸

27歲女狗主Georgia Crewe日前清晨5時許，在北威爾斯城鎮域斯咸(Wrexham)放狗，她跟其他狗主街坊傾談了一會後，發現3歲愛犬Ralph「狗間蒸發」，她不斷呼喚Ralph，得不到任何回應。Crewe在街上找了3個小時，也找不到Ralph，只好上網求助。

英國一隻貴婦及查理斯王騎士犬混種狗狗，日前跟主人外出放風，突然憑空消失，主人搵了數小時亦搵不到牠。原來小狗擅自搭的士走咗，仲去咗機場一轉，最後點返到屋企？幸好牠遇到一名好心的士司機。

狗狗走失｜估計狗狗因天氣太冷 跑上的士「避寒」

原來Ralph當日去了「遊車河」，相信是因當日天氣寒冷，而事發時有一輛的士正在現場等候接載乘客前往機場，Ralph見車上暖和便跳了上車。司機在開車後才發現Ralph，而乘客又不介意遇狗狗同車，於是便決定讓牠暫留車上。

Ralph去了一趟機場後，司機收工回家，之後便立即上網查看有誰走失了狗狗，最終把狗狗送回給Crewe。據報Ralph整趟遊車河旅程，路程長達160公里。

Crewe感恩不已，「他(Ralph)是我的寶貝，他超級聰明，今次突然消失實在一點也不像牠」，「他回家了，吃了一頓豐富早餐後便大睡特睡」，經過今次事件，Crewe說會幫狗狗戴上具定位功能、閃燈及身份資料的頸圈，以防萬一。