從後推乘客落路軌　紐約警拘涉案壯漢(有片)

美國紐約地鐵上周日發生駭人傷人罪，一名男子在地鐵月台上，將一名52歲女士大力推落路軌，幸好當時未有列車埋站，女士骨折受傷，由其他人協助下返回路台後，送院治理。美國紐約警方其後於社交平台發在案發片段，周二拘捕一名涉案男子。

事發於美國當地時間周日(5日)下午4點45分時，紐約地鐵布朗士傑克遜大道站(Jackson Avenue)的露天月台上，美國紐約警方發布CCTV影片顯示，一名52歲女士正走著，身後一名壯漢突然大力將那女士推進軌道，女士失平衡跌倒地上並掉進路軌，那壯漢則眼巴巴看著那女士跌落路軌後，淡定離開。

疑犯聲稱飲醉酒 將被捕襲擊等罪

警方表示，所幸當時沒有列車到站，該名女士在其他乘客協助下返回月台，她骨折和頭部受傷，送院治療，目前情況穩定，沒有生命危險。警方其後於網上發布相關影片，呼籲民眾提供線索，在周二拘捕一名男子。警方表示，受傷的女士與疑兇互不相識，疑犯聲稱犯案時飲醉酒，未有留意推開女子的力度。他被控襲擊和魯莽危害罪。

