德國漢莎航空以90億美元購買40架飛機　新機可減碳達30%

漢莎航空董事會成員：新飛機將更安靜舒適

漢莎航空董事會成員凱瑟（Detlef Kayser）表示，「我們正加速推動公司史上規模最大的機隊現代化進程。」他指出，新飛機將更安靜、更舒適，而且其二氧化碳排放量將比前代減少30%。空巴新機預計將提供給漢莎子公司「城市航空」（City Airlines）使用。該公司將於2024年夏季開始營運，首架飛機則預定於2026年交付。可用於短程和中程航線的波音新機則將於2027年開始交付。但漢莎尚未決定這些飛機將交給集團旗下的哪間公司使用。目前漢莎集團旗下擁有漢莎航空、歐洲之翼航空、奧地利航空、瑞士航空，以及布魯塞爾航空。根據報導指出，漢莎航空的目標是在2030年底前將淨碳排量減至2019年的一半，並在2050年實現碳中和。