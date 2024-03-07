德漢狂打217劑新冠疫苗 研究︰免疫系統正常亦從未中招

醫學界一直研究新冠疫苗對人體的長期影響，一名德國62歲男子於29個月內累計接種217次新冠疫苗，他身體無出現異常情況，免疫系統未見負面影響，亦無發現曾經感染新冠病毒跡象。但研究人員強調，不認同以過度接種疫苗來加強免疫力，不建議公眾仿效。

研究結果刊於科學期刊《刺針》，指該男子稱出於「個人原因」，由2021年6月至2023年10月的29個月內，分別接種217劑疫苗，即平均每月打逾7次，部分是私下購買及接種，涉及8款不同疫苗。

當局得知後蒐集130次注射證據，指他涉嫌偽造文書及接種證明，但最終沒提刑事起訴。案件經報道後，德國愛爾朗根—紐倫堡大學團隊聯繫該男子檢驗血液及唾液，以了解免疫系統對接種的反應，對方稱「非常樂意參與研究」。