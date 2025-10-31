成人網站Pornhub稱　自英國年齡驗證後瀏覽減逾7成

成人影片分享平台的Pornhub指，在英國推出《網絡安全法案》後，針對英國用戶推行的年齡驗證措施之後，自7月起來自英國的訪客大減77%。不過，平台指出無視有關規定的網站卻從中獲益。

英國廣播公司（BBC）表示，雖然無法驗證Pornhub的說法，不過確定是從Google搜尋中發現，Pornhub的搜尋次數下跌了接近一半。報道指，有關數字可能是瀏覽色情網站的人減少，但也有可能是人們開始透過VPN進入有關網站，隱藏行蹤。根據英國《網絡安全法案》，任何瀏覽有關網站的人，都需要進行人面識別認證，確定他年滿18歲。