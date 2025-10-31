成人網站Pornhub稱　自英國年齡驗證後瀏覽減逾7成

成人影片分享平台的Pornhub指，在英國推出《網絡安全法案》後，針對英國用戶推行的年齡驗證措施之後，自7月起來自英國的訪客大減77%。不過，平台指出無視有關規定的網站卻從中獲益。
英國廣播公司（BBC）表示，雖然無法驗證Pornhub的說法，不過確定是從Google搜尋中發現，Pornhub的搜尋次數下跌了接近一半。報道指，有關數字可能是瀏覽色情網站的人減少，但也有可能是人們開始透過VPN進入有關網站，隱藏行蹤。根據英國《網絡安全法案》，任何瀏覽有關網站的人，都需要進行人面識別認證，確定他年滿18歲。
研究稱只是轉用VPN規避驗證
據Pornhub指，英國網民在《網路安全法》生效以來改變了網路使用方式。據英國通訊管理局（Ofcom）指出稱，自7月25日以來的3個月內，英國用戶造訪色情網站的次數整體下跌了近三分之一。機構表示，新法律正在實現其主要目的，阻止兒童「在未主動搜索的情況下輕易接觸到色情內容」。不過機構又表示，在7月份日常透過VPN上網人數達到150萬，雖然在此後下跌至約100萬左右。而據網絡的研究顯示，在今年，英國用戶透過Google Play商店和蘋果App Store下載的VPN應用程式數量將超過1,070萬次。
學者就指出，可能更多人出於隱私考慮，以及不願驗證年齡或身份來瀏覽色情內容，因此使用VPN來避開驗證。有網絡安全研究員認為，數據證明英國人在確實使用VPN，他指：「在年齡驗證機制生效後，VPN應用程式迅速登上英國App Store的榜首，至少有一家供應商的下載量激增了1,800%。所以，Pornhub『失踪』的英國用戶可能並沒有消失，而只是被重新歸類為非英國流量。」