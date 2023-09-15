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2023-09-15 17:15:01

戴妃「害群之馬」毛衣拍賣超估價14倍成交　金額逾114萬美元破紀錄

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戴妃1981年觀看馬球比賽時，首次公開穿上這間印有一隻黑羊的紅色毛衣。

記者陳怡伶／綜合報道

已故英國戴安娜王妃（Princess Diana）生前的穿著為時尚史留下不可磨滅的影響。其生前穿過具有「害群之馬」意味的毛衣，14日在蘇富比拍賣會上，歷經激烈競標後，以114.3萬美元（約894.6萬港元）天價成交，創下戴妃服裝拍賣最高紀錄。

預計售價在5至8萬美元

《CNN》報道，戴妃1981年觀看馬球比賽時，首次公開穿上這間印有一隻黑羊的紅色毛衣，當時的她已經與查理斯結婚。這件品牌為Warm & Wonderful毛衣，由設計師繆爾（Sally Muir）和奧斯本（Joanna Osborne）於1979年設計，特色是整件毛衣上布滿排列成行的白羊圖案，僅在正面位置出現一隻黑羊。

據蘇富比拍賣行透露，這件毛衣最初預計售價在5至8萬美元（約39.1萬到62.6萬港元），經過44次競標，價格達到了預期的14倍。14日在拍賣會上，僅僅花了15分鐘就以114.3萬美元（約894.6萬港元）落槌成交，創下戴妃服裝拍賣最高紀錄，更成為拍賣會上有史以來最有價值的毛衣。

戴安娜王妃「黑羊」冷衫將拍賣，估價可達62.5萬。(網上圖片) 後來因為冷衫的袖口受損，戴安娜就將衣服寄給Warm & Wonderful聯合創辦人Joanna Osborne。(網上圖片) 戴安娜多次身穿這件冷衫。(網上圖片) 戴安娜多次身穿這件冷衫。(網上圖片) 戴安娜多次身穿這件冷衫。(網上圖片) 1981年6月，戴安娜首次在公開場合穿上這件冷衫，和當時的王儲查理斯出席一場馬球賽事。(網上圖片)

原紀錄金額為33.4萬美元

據悉，這一紀錄之前是由超脫樂團（Nirvana）結他手高賓（Kurt Cobain）1993年在MTV Unplugged演出時穿着的針織外套所保持，這件針織外套2019年以33.4萬美元（約261.4萬港元）成交。

報道稱，戴妃穿著這件毛衣幾星期後，發現其中一個袖口有一個小瑕疵，於是白金漢宮將毛衣退回給該品牌。而當時繆爾和奧斯本毫不猶豫織了一件全新的毛衣給予黛安娜王妃，後來還收到了一封來自王宮的感謝信。戴妃後來也在1983年的馬球比賽中，再度穿上這件重新織出的毛衣。

這件毛衣的設計師繆爾與奧斯本也共同發布聲明稱：「我們很高興這件珍貴的毛衣現在找到了新家，承載着戴安娜王妃的不朽遺產」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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