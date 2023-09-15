戴妃「害群之馬」毛衣拍賣超估價14倍成交　金額逾114萬美元破紀錄

戴妃1981年觀看馬球比賽時，首次公開穿上這間印有一隻黑羊的紅色毛衣。

記者陳怡伶／綜合報道

已故英國戴安娜王妃（Princess Diana）生前的穿著為時尚史留下不可磨滅的影響。其生前穿過具有「害群之馬」意味的毛衣，14日在蘇富比拍賣會上，歷經激烈競標後，以114.3萬美元（約894.6萬港元）天價成交，創下戴妃服裝拍賣最高紀錄。

預計售價在5至8萬美元

《CNN》報道，戴妃1981年觀看馬球比賽時，首次公開穿上這間印有一隻黑羊的紅色毛衣，當時的她已經與查理斯結婚。這件品牌為Warm & Wonderful毛衣，由設計師繆爾（Sally Muir）和奧斯本（Joanna Osborne）於1979年設計，特色是整件毛衣上布滿排列成行的白羊圖案，僅在正面位置出現一隻黑羊。

據蘇富比拍賣行透露，這件毛衣最初預計售價在5至8萬美元（約39.1萬到62.6萬港元），經過44次競標，價格達到了預期的14倍。14日在拍賣會上，僅僅花了15分鐘就以114.3萬美元（約894.6萬港元）落槌成交，創下戴妃服裝拍賣最高紀錄，更成為拍賣會上有史以來最有價值的毛衣。