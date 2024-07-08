搖擺州份議員首促退選 拜登再口誤自認黑人女副總統

美國民主黨再有國會議員公開呼籲81歲的總統拜登退選，令人數增至5名，而且更是搖擺州份的「第一槍」。據報日前曾跟拜登見面的州長表示，拜登未來數日會有決定。拜登因早前在大選首場辯論中表現差勁而陷危機，而他日前受訪時，再有令人尷尬的表現，把自己說成「首位黑人女副總統」，被嘲把自己與副總統賀錦麗撈亂。
拜登在美國獨立日接受費城的黑人電台WURD訪問時，趁機拉非裔人士選票，大談自己跟非裔人士淵源深厚，包括曾任美國首位非裔總統奧巴馬的副手，如今自己的副手、美國副總統賀錦麗也有非裔血統。不過拜登卻將之說成︰「我很自豪的是……首位副總統、首位黑人女性，去輔助首位黑人總統」(the first vice president, the first Black woman, to serve with a Black president)，令人摸不著頭腦。
主持預早收到團隊8條問題
據報民主黨內不少人認為拜登在電視辯論中大失分後，公開亮相時必須維持完美表現，而今次訪問團隊已事先把8條問題，提早發給電台。電台強調那只屬建議問題，但最終還是「跟稿問」，而且只問了當中4題，未料拜登仍再次口誤失分。
至於最新一名呼籲拜登退選的議員，是明尼蘇達州女眾議員克雷格(Angie Craig)。她前日發表聲明，指看過拜登上月底在首場大選電視辯論的表現，而拜登事後無作出有力回應，認為他已沒有能力競選及擊敗共和黨的特朗普，呼籲他退選，「讓民主黨新一代領袖出戰」。明尼蘇達州在今屆被視為搖擺州份，故克雷格的呼籲尤受關注。
拜登日前曾跟民主黨多位州長和華盛頓特區市長作線上線下會晤，爭取支持。有份與會的夏威夷州州長格林(Josh Green)向美聯社稱，相信拜登未來數日將有決定，並指賀錦麗會是拜登所選的替補。拜登上周五接受ABC訪問時，強調辯論表現只是「糟糕插曲」，並稱只有「全能的主」才能說服他退選。據報多位金主對拜登所言非常不滿，認為他不肯承認年紀大所帶來的問題。較早前有報道指，目前已有168名商界領袖聯署促拜登退選，而民主黨主要金主之一、迪士尼創辦人的孫女亞比該(Abigail Disney)，稱不會再提供資金，資助拜登競逐連任。