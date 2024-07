搖擺州份議員首促退選 拜登再口誤自認黑人女副總統

美國民主黨再有國會議員公開呼籲81歲的總統拜登退選,令人數增至5名,而且更是搖擺州份的「第一槍」。據報日前曾跟拜登見面的州長表示,拜登未來數日會有決定。拜登因早前在大選首場辯論中表現差勁而陷危機,而他日前受訪時,再有令人尷尬的表現,把自己說成「首位黑人女副總統」,被嘲把自己與副總統賀錦麗撈亂。

拜登在美國獨立日接受費城的黑人電台WURD訪問時,趁機拉非裔人士選票,大談自己跟非裔人士淵源深厚,包括曾任美國首位非裔總統奧巴馬的副手,如今自己的副手、美國副總統賀錦麗也有非裔血統。不過拜登卻將之說成︰「我很自豪的是……首位副總統、首位黑人女性,去輔助首位黑人總統」(the first vice president, the first Black woman, to serve with a Black president),令人摸不著頭腦。