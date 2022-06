支持度較前任更低 約翰遜慘勝 捱過不信任投票

早前爆出「派對門」醜聞、被指處理通脹問題不力的英國首相約翰遜,周一在保守黨內議員發動的不信任投票中過關,避過下台厄運。但支持約翰遜的議員比率,較前任首相文翠珊避過不信任投票時更低,僅得59%。據報有約翰遜親信對此感驚訝,並傳有閣員暗中倒戈,預料未來約翰遜施政將更艱難。

359名保守黨議員於當地時間周一晚投票,約翰遜以211信任票對148不信任票過關,反對他的議員較外界預期多。約翰遜獲約59%保守黨議員支持,反觀上一任首相文翠珊,於2018年12月的不信任投票中,獲63%議員支持,但她最終還是在不足6個月後,受壓辭職。

約翰遜在表決後發表講話,稱投票取得「非常好的結果」(very good result),呼籲黨內團結,放下爭議,「我認為是令人信服及決定性的結果,這代表政府可以向前邁進,專注真正關乎民生的事務」。約翰遜指他獲得的支持較3年前參選黨魁時更高,並重申不會提早大選。

約翰遜周二召開內閣會議穩定軍心,他感謝閣員支持,要求閣員「做實事」(get on with the job),攜手推行惠及消費者、企業及政府的改革,包括降低國民育兒負擔及協助置業等。路透社引述保守黨消息稱,約翰遜擬分別於本周及下周,在國會發表房屋政策及振興經濟講話。

逼宮未完 傳有閣員暗投不信任票

儘管約翰遜過關後,一年內可免再受不信任投票挑戰,但有投反對票的黨員指約翰遜已失去黨內大部分人支持。前保守黨黨魁夏偉林(William Hague)稱約翰遜應考慮下台,讓保守黨重新出發;2019年與約翰遜競爭黨魁落敗的前外相侯俊偉(Jeremy Hunt),其親信稱逼宮「尚未結束」。侯俊偉被視為約翰遜的熱門繼任人,另一熱門是現任女外相卓慧思(Liz Truss),她較早前表明支持約翰遜留任。不信任投票以不記名方式進行,有消息稱約翰遜內閣中,有數人投下不信任票。英國《每日電訊報》形容約翰遜今次是「慘勝」(hollow victory),《泰晤士報》評論文章亦稱約翰遜管治威信已受重創。在野工黨黨魁施紀賢(Keir Starmer)表示,投票結果顯示保守黨國會議員漠視民意。