敘利亞難民靠直播募捐維生　TikTok被揭疑抽佣近七成

英國廣播公司記者在敘利亞西北部的難民營發現,這股直播是由「TikTok中介人」(TikTok middlemen)帶起,他們會為難民家庭提供手機及直播設備,還與中國及中東的TikTok附屬機構合作,提供TikTok帳號。TikTok中介人表示,這些機構是TikTok全球政策的一部分,目的是在全球各地搜羅直播主,鼓勵更多人使用該平台。若然程式出現問題,亦會提供幫助,例如解鎖被封的帳號。

一位難民媽媽Mona Ali Al-Karim和她的6個女兒,是其中一個透過TikTok直播募捐的家庭。她們每天用上數小時,對著鏡頭重覆說著她們僅認識的英語單字:「Please like, please share, please gift.」熱心的觀眾會使用真金白銀購買虛擬禮物贈送給她們,從幾美分的虛擬玫瑰到500美元的虛擬獅子都有。然而,難民實際收到的金錢少之又少。