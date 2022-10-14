敘利亞難民靠直播募捐維生　TikTok被揭疑抽佣近七成

敘利亞自2011年爆發內戰，有數百萬名難民逃離家園，當中不少仍住在鄰國難民營，成為多國棘手問題，近年有不少敘利亞難民透過TikTok直播募捐維持生計，然而英國廣播公司(BBC)一項調查發現，TikTok從中抽成高達70％，扣除中介費及轉帳手續費後，難民實際收入所剩無幾。

英國廣播公司記者在敘利亞西北部的難民營發現，這股直播是由「TikTok中介人」(TikTok middlemen)帶起，他們會為難民家庭提供手機及直播設備，還與中國及中東的TikTok附屬機構合作，提供TikTok帳號。TikTok中介人表示，這些機構是TikTok全球政策的一部分，目的是在全球各地搜羅直播主，鼓勵更多人使用該平台。若然程式出現問題，亦會提供幫助，例如解鎖被封的帳號。

一位難民媽媽Mona Ali Al-Karim和她的6個女兒，是其中一個透過TikTok直播募捐的家庭。她們每天用上數小時，對著鏡頭重覆說著她們僅認識的英語單字：「Please like, please share, please gift.」熱心的觀眾會使用真金白銀購買虛擬禮物贈送給她們，從幾美分的虛擬玫瑰到500美元的虛擬獅子都有。然而，難民實際收到的金錢少之又少。