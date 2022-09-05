新冠肺炎︱日職聯賽試行打氣區感染未擴大　料將令活動解除禁聲

在新冠疫情之下，日本禁止在活動上歡呼打氣，當中包括演唱會以及各式的運動比賽，令到主辦當局需要思考在疫情下如何提升活動氣氛。而日本職業足球聯賽，早前挑選個別賽事，進行開放打氣研究，並指有關打氣並不會造成感染擴大，而這將有望對各種活動有正面影響。

日職聯賽周一(5日)公布有關在聯賽試行打氣後的調查報告，指在新冠疫情下，日本限制在各種活動上發出呼叫聲，而聯賽就於6月11日至8月14日期間，在部份賽事設置打氣區，以試驗有關感染控制。負責幫手調查的研究所在報告指出，在有效實行感染控制之下，是可以同時設置打氣區以及禁止打氣區。而日職聯賽亦在8月15日起的比賽，開始設立打氣區，並希望逐階段開放讓比賽重新容許球迷打氣。

球場內未出現感染擴散

報告指，在打氣區內都有遵守有關的防疫措施，當中包括打氣區域的換氣量達標，而且也沒有人在禁止打氣區內發聲。同時在打氣區內，有94.8%的球迷，都有戴上口罩。至於有關賽事出現的感染個案，在日本疫情嚴峻的7月初，在其中兩場首都圈舉行的比賽，揀選了5名球迷作追查，並沒有發現出現群組感染。至於其餘有6場比賽，出現多於1宗的陽性個案，但最多的比賽也只出現3宗個案，顯示球場沒有出現感染擴散。

專家指出，設立打氣區是有效，並且可同時設立禁打氣區。而日職聯之後仍會要求觀眾遵守防疫指引，但可能隨着更多球迷可以重返球場，而擴大比賽打氣區域。預計有關的限制將會逐步解除至回復原來狀況。